Kim Kardashian critica Balenciaga per la pubblicità scandalo con i bambini, poi ritirata: cosa è successo

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Non sono bastate le scuse e il ritiro della pubblicità per rasserenare gli animi: a scagliarsi contro il brand Balenciaga è adesso una delle influencer e imprenditrici più conosciute al mondo, Kim Kardashian, una delle ambasciatrici del marchio. Ha spiegato di essere rimasta in silenzio per alcuni giorni, ma dopo aver parlato con alcuni rappresentanti del marchio ha dichiarato – da madre – di essere “rimasta sconvolta dalle immagini inquietanti”, riferendosi ai bambini che – nello spot – tengono in mano orsetti di peluche in stile BDSM (termine che nasce dalla fusione di tre diversi acronimi: Bondage e Disciplina, Dominazione e Sottomissione, Sadismo e Masochismo).

L’attacco di Kim Kardashian

Kim Kardashian è tra le ambasciatrici del brand Balenciaga.

Incalzata da tanti dei suoi numerosissimi fan (solo su Instagram sono oltre 334 milioni), la reality star ha spiegato di aver inizialmente preferito restare in silenzio, chiedendo di parlare prima con alcuni rappresentanti del marchio.

Dopodiché ha dichiarato, “da madre”, di essere “rimasta sconvolta dalle immagini inquietanti. Occorre la massima considerazione per la sicurezza dei nostri bambini e ogni tentativo di normalizzare l’abuso di minori non deve aver posto nella nostra società”.

Kim Kardashian ha poi chiosato spiegando di star “riconsiderando la mia collaborazione con il brand“.

La pubblicità ritirata

Alcuni giorni fa, Balenciaga è finita nel mirino delle critiche per una campagna pubblicitaria.

L’azienda spagnola è stata messa sotto accusa per aver usato delle immagini dai contenuti ritenuti da molte persone ‘pornografici’, con bambini che tenevano in mano degli orsetti di peluche con imbracature ‘BDSM’.

Le foto, parte della campagna pubblicitaria ‘Objects’ (collezione di idee regalo per il Natale 2023), sono state scattate da Gabriele Galimberti.

Dopo le polemiche, Balenciaga si è scusata rimuovendo le immagini dalle piattaforme social.

Fonte foto: Instagram Le stories di scuse pubblicate da Balenciaga sul proprio account Instagram

Quando Balenciaga scaricò Kanye West

Balenciaga era finita sulle pagine dei giornali di mezzo mondo dopo aver scaricato Kanye West, rapper e imprenditore nonché ex marito di Kim Kardashian, nuovamente in corsa per le elezioni presidenziali 2024 negli Stati Uniti.

L’azienda spagnola – così come JP Morgan, Gap e Adidas – aveva deciso di interromperere la collaborazione con l’artista, reo aver rilasciato dichiarazio nirazziste e antisemite.