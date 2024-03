Kering proprietaria di Gucci crolla in Borsa dopo l'allarme sui ricavi: vendite in calo e titolo in picchiata

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Terremoto a Piazza Affari, con possibili ricadute in Borsa per l’intero comparto del lusso. Il valore del titolo di Kering, tra le più grandi società del settore, è sceso del 14,5%, per una perdita di più di 7 miliardi di capitalizzazione. A causare la vertiginosa discesa i risultati in negativo di Gucci, marchio di punta del gruppo, le cui vendite hanno registrato una diminuzione del 20%, portando a una contrazione dei ricavi pari al 10% nel primo trimestre dell’anno.

Notizia in aggiornamento