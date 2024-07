Kekko dei Modà annuncia lo stop alla musica, ritorno sulle scene rinviato dopo la depressione del cantante

I Modà non torneranno presto sui palchi a cantare, o perlomeno non lo faranno col loro frontman Kekko Silvestre che ha annunciato lo stop alla musica. Il leader della band, infatti, ha annunciato sui social di avere bisogno di un ulteriore momento di pausa e ha fatto tremare i fan.

Kekko dei Modà e lo stop alla musica

L’annuncio di Kekko Silvestre ha sconvolto i fan, anche perché il frontman non ha saputo dare tempistiche certe, né se effettivamente tornerà mai sulle scene.

Le parole del cantante sono state affidate ai social, con Silvestre che ha condiviso su Instagram sui canali ufficiali dei Modà un lungo messaggio con una foto in bianco e nero del concerto a San Siro che risale esattamente a dieci anni fa.

“Manco da un po’ e vi chiedo scusa. Vi scrivo oggi a 10 anni dal nostro primo San Siro, un sogno che ci avete aiutato a realizzare e per cui vi saremo grati tutta la vita” le parole del cantante che poi sorprende tutti.

Nel messaggio sottolinea che “qualche mese fa vi avevo comunicato la fine dei lavori del nostro prossimo disco e l’inizio di quella che sarebbe potuta essere l’uscita e l’inizio del nuovo percorso live”, ma il focus vira subito sul problema che ha frenato tutto.

“Con voi sono sempre stato sincero e voglio continuare ad esserlo… Credo di aver bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla” le parole di Kekko.

“Mi scuso con tutti voi, e con i Modà (con cui siamo più uniti che mai). Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi… sicuro che mi possiate capire. Vi amo” ha sottolineato.

Il racconto della depressione

L’annuncio del nuovo stop arriva dopo che, tempo fa, il cantante aveva svelato a Verissimo di aver sofferto di una grave forma di depressione.

Parlando in trasmissione, aveva raccontato il suo disagio con un colloquio avuto con il suo neurologo: “Mi disse ‘Ho una notizia bella e una brutta. La bella è che non hai nessuna malattia degenerativa, la brutta è che hai la depressione’. Mi spiegò che proprio perché per anni avevo represso le mie fragilità, la depressione ha deciso di spegnermi il cervello, aggredendo i miei muscoli”.

Ritorno rinviato sulle scene per i Modà

Uno stop prolungato, dunque, per i Modà, mentre i fan assaporavano il ritorno. La presenza a Sanremo 2023 con un brano che parlava proprio di depressione, “Lasciami”, aveva fatto pensare che il peggio era ormai alle spalle.

Ma Silvestre, ancora in difficoltà, ha preferito prendersi del tempo per poter tornare, si spera, più forte di prima.