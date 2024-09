Katia Follesa e Angelo Pisani annunciano la separazione sorprendendo tutti: il messaggio sui social

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

“C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate” aveva racconta qualche tempo fa Katia Follesa parlando della relazione con il partner – di vita e di professione – Angelo Pisani. E i gossip a riguardo sono arrivati numerosi. Da tempo si parlava della fine dell’amore tra i due comici, che oggi confermano la notizia, ma in un modo tutto loro.

La storia tra Katia Follesa e Angelo Pisani

Certe affinità iniziano sul palcoscenico e proseguono nella vita vera. È stato, per lungo tempo, il caso di Katia Follesa e Angelo Pisani.

I due comici, conosciutisi per lavoro, hanno costruito assieme una famiglia. La coppia è nata nel 2006, quattro anni dopo è arrivata la figlia Agata.

Oggi, però, l’amore è finito, ma non l’affetto e la stima reciproca. “Non sempre la separazione è sinonimo di rottura, nel nostro caso è stata un’occasione per poterci autorizzare a essere quello che siamo, percorrendo due strade diverse” ha scritto la comica su Instagram.

La separazione arriva con un lieto annuncio: “Non c’è una cosa giusta o sbagliata. Ci siamo noi. Due persone, due anime, due soggetti liberi di essere quello che sono, felici! E noi ora lo siamo!”

L’annuncio della separazione sui social

Le voci relative a un allontanamento tra i due – nonostante siano attualmente assieme in un tour teatrale in giro per l’Italia – circolavano da tempo.

“Non l’abbiamo detto prima perché non fregava niente a nessuno” scherzano insieme in un videoselfie. “Però ne abbiamo sentite un po’ di tutti i colori, un po’ di congetture qua e là. Facciamo che lo diciamo noi”.

“Cosa?” chiede scherzosamente lui. “Che ci siamo separati. Felicemente” è la risposta, diretta e sorridente della bionda più famosa di Zelig.

E pare che la separazione sia una questione di lunga data, così come spiegato dai diretti interessati, la relazione è terminata oltre un anno e mezzo fa.

I commenti di fan e colleghi

Il video dei due comici ha raggiunto in poche ore quasi 40mila like su Instagram e la risposta di un gran numero di follower e colleghi.

Spicca in cima alla lista il commento di Valeria Graci, per anni in duo con Follesa: “Ehhh ma raghi se però non dite che l’amante di Angelo sono io a che serve tutto questo??”, scherza l’arguta mora.

“Che sia di lezione a molte persone incapaci di separarsi serenamente e con rispetto e che nonostante la separazione continuano a sostenersi e ad esserci” è il messaggio della cantante Karima.

Mentre una fan dei due comici afferma di non aver mai visto prima “una coppia dire che si sono separati ridendo. Vi si vuole bene”.