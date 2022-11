Claudio Bisio su Giorgia Meloni premier alla vigilia di Zelig: "Idee opposte, spero non faccia troppi danni"

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

“Spero non faccia troppi danni”. La dichiarazione rilasciata da Claudio Bisio in un’intervista pensata per lanciare il ritorno su Canale 5 di ‘Zelig’ ha fatto notizia. L’attore ha riconosciuto la bontà di avere una donna “giovane e convinta” alla presidenza del Consiglio, ma ha sottolineato il solco che lo separa da Giorgia Meloni e dalle sue idee politiche. Ecco cosa ha detto.

Il giudizio su Giorgia Meloni

In un’intervista concessa al Corriere della Sera per lanciare il ritorno di ‘Zelig’, a Claudio Bisio è stato chieso cosa farebbe Claudio Bisio se una mattina si svegliasse nei panni del Presidente della Repubblica, come nel film ‘Benvenuto Presidente’, che lo ha visto protagonista.

Risposta: “Farei quello che hanno fatto Napolitano prima e Mattarella adesso. Cercherei di tenere la barra dritta, hanno fatto quello che andava fatto”.

Fonte foto: ANSA Vanessa Incontrada e Claudio Bisio a Zelig, in uno scatto del 12 febbraio 2005

Sulla premier, Giorgia Meloni, il comico ha poi dichiarato: “Che ci sia una donna giovane e convinta è un fatto positivo. Ho idee radicalmente opposte, ma la democrazia è questa cosa qua. La famosa alternanza”.

“Vediamo alla prova dei fatti – ha aggiunto – le prime cose che il Governo ha fatto, sono il contrario di quelle che avrei fatto io. Ripeto, sono contento sia una donna giovane e con delle convinzioni, diverse dalle mie. Speriamo non faccia troppi danni”.

Il pensiero sulla legge elettorale

Bisio ha poi criticato la legge elettorale: “Davvero pessima. Chi l’ha fatta ci è morto con le sue stesse armi”.

“Chi vince deve governare, io ho sempre creduto nel maggioritario“, ha concluso.

Torna Zelig: Claudio Bisio con Vanessa Incontrata

Mercoledì 9 novembre, in prima serata su Canale 5, torna ‘Zelig’: inizierà intorno alle 21:20 per chiudere poco prima dell’1.

Il programma di riferimento della comicità italiana, nato nel 1997, sarà condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

La prima delle serate evento vedrà alternarsi sul palco del Teatro degli Arcimboldi alcuni personaggi storici (tra gli altri: Ale e Franz, il mago Forest, Enrico Bertolino, Leonardo Manera e Paolo Cevoli) e alcuni volti nuovi (su tutti, Max Angioni).

Spazio poi a numerosi giovani talenti comici al debutto (come Vincenzo Comunale), scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.