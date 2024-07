Kate Middleton verso il forfait a Wimbledon, la principessa non sta bene: al suo posto la duchessa Birgitte

La presenza di Kate Middleton a Wimbledon è incerta. La principessa del Galles potrebbe non essere in grado di partecipare alla finale del torneo di Grande Slam prevista per domenica 14 luglio, a causa delle sue attuali condizioni di salute. Nel frattempo, sembra che gli organizzatori del torneo abbiano già individuato nella duchessa di Gloucester una possibile sostituta.

Kate Middleton verso il forfait a Wimbledon

Ancora nessuna conferma, ma le speranze sembrano affievolirsi man mano che si avvicina l’ultimo weekend di Wimbledon: Kate Middleton potrebbe saltare la finale del torneo del Grande Slam se i medici non le daranno il via libera.

Come ricorda il Messaggero, la principessa del Galles è ancora in cura per il tumore, con cui combatte da ormai 6 mesi.

Fonte foto: Ipa Kate Middleton durante la finale di Wimbledon del 2023

L’All England Club, organizzatore dell’evento, ha fatto sapere che le verrà data la “massima flessibilità possibile“, lasciando intendere che una decisione ufficiale sulla presenza di Middleton alla finale potrebbe arrivare la mattina stessa del match.

Chi sarà la sostituta della principessa

Mentre i fan della casa reale inglese sono in attesa di una comunicazione ufficiale, sembra che gli organizzatori di Wimbledon abbiamo già una lista di possibili figure che potrebbero prendere il posto di Kate Middleton alla finale del torneo.

Tra i nomi favoriti c’è quello della duchessa di Gloucester, Birgitte Eva van Deurs, che, come ricostruito dal Telegraph, è entrata a far parte della famiglia reale nel 1972 dopo essere convolata a nozze con Richard, duca di Gloucester, nonché cugino di Elisabetta II.

I due si conobbero durante gli studi a Cambridge e si sposarono nella chiesa di Sant’Andrea a Barwell, nel Northamptonshire. I patrocini della duchessa coinvolgono oltre 60 organizzazioni, motivo per cui partecipa a numerosi eventi pubblici, spesso come rappresentante del re Carlo.

Il primo ritorno in pubblico di Kate Middleton

L’ultima apparizione pubblica di Kate Middleton risale al 15 giugno, in occasione del Trooping the Colour, la tradizionale parata che celebra il compleanno ufficiale (non anagrafico) di re Carlo.

Vestita di bianco da capo a piedi, la principessa del Galles si è mostrata in pubblico per la prima volta dopo 5 mesi dall’annuncio del tumore. È stata lei stessa a confermare la sua presenza tramite un messaggio condiviso sui social alla vigilia dell’evento.

“Sto facendo buoni progessi, ma come sa chiunque stia affrontando la chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni cattivi – scriveva – spero di prendere parte a qualche impegno pubblico durante l’estate, ma so anche che non sono ancora fuori pericolo“.