Kate Middleton torna in pubblico al Trooping the Colour, la parata per il compleanno di re Carlo

Dopo mesi passati lontano dalle scene, Kate Middleton è tornata in pubblico. La principessa del Galles è stata avvistata per le strade di Londra mentre era a bordo dell’auto reale insieme alla famiglia. Direzione Buckingham Palace, punto di partenza del Trooping the Colour, tradizionale parata che celebra il compleanno ufficiale (non anagrafico) di re Carlo. In occasione della cerimonia, la moglie di William dovrebbe anche affacciarsi dal balcone della residenza reale di Westminster, insieme agli altri membri della famiglia.

Kate Middleton alla parata del re

Vestita di bianco, con un enorme cappello dello stesso colore, Kate Middleton si è mostrata in pubblico per la prima volta dopo 5 mesi dall’annuncio del tumore. L’occasione è il Trooping the Colour, annuale marcia che festeggia il compleanno di re Carlo III.

Dopo essere arrivata a Buckingham Palace a bordo dell’auto reale, la principessa del Galles è salita insieme ai figli sulla carrozza (William è a cavallo) per prendere parte al corteo che attraversa il Mall della residenza di Westminster.

Alle loro spalle ci sono altri reali senior, come il duca di Edimburgo Edoardo, ultimogenito della defunta regina Elisabetta e del principe Filippo, e la principessa Anna, seconda sorella di Carlo.

Davanti alla carrozza in cui viaggia Kate, invece, c’è quella che ospita Carlo e Camilla.

L’ultimo annuncio social di Kate Middleton

È stata Kate Middleton stessa ad annunciare la sua presenza alla parata, tramite un messaggio condiviso venerdì 14 giugno sui social ufficiali.

“Sto facendo buoni progessi, ma come sa chiunque stia affrontando la chemioterapia, ci sono giorni buoni e giorni cattivi“, si legge nel post condiviso dalla principessa del Galles.

“Il mio trattamento è in corso e lo sarà ancora per qualche mese – prosegue il messaggio – Nei giorni in cui mi sento abbastanza bene, è una gioia partecipare alla vita scolastica, dedicarmi alle cose che mi danno energia e positività, e anche iniziare a fare un po’ di lavoro da casa”.

E poi l’annuncio che in molti speravano: “Non vedo l’ora di partecipare alla parata per il compleanno del Re questo fine settimana con la mia famiglia e spero di prendere parte a qualche impegno pubblico durante l’estate, ma so anche che non sono ancora fuori pericolo”.

Trooping the Colour, la parata per re Carlo

Conosciuto anche come King’s Birthday Parade (o Wueen’s Birthday Parade nel caso di una regina), il Trooping the Colour è una cerimonia che si svolge ogni anno a giugno per celebrare il compleanno pubblico dei sovrani britannici, anche se le date di nascita sono diverse. Carlo infatti compirà 76 anni a novembre.

Come molte accade per molte altre cerimonie reali, anche questa è sempre molto seguita dalla popolazione che si assiepa lungo il Mall, all’uscita di Buckingham Palace, per assistere alla sfilata dei membri della famiglia reale.

Solitamente il re marcia a cavallo, ma quest’anno, Carlo partecipa in carrozza. Una decisione presa dietro consiglio dei medici e in virtù delle sue condizioni di salute. Come Kate Middleton, anche il re combatte contro il cancro, diagnosticatogli a inizio anno.