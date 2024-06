Kate Middleton scrive una lettera alle Guardie Irlandesi: gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Il Regno Unito continua a tenere il fiato sospeso per le condizioni di salute di Kate Middleton, alle prese con una delicata lotta contro un tumore. Da mesi la principessa non si mostra in pubblico. Si sta curando dopo l’operazione dello scorso gennaio.

Nelle scorse ore è però tornata a farsi sentire, scrivendo una lettera di suo pugno alle Irish Guards di cui è ufficialmente colonnello per volere di Re Carlo III.

Kate Middleton come sta? La lettera alle Irish Guards

La lettera in questione è stata scritta da Kate il 3 giugno ed è stata pubblicata nelle scorse ore sul profilo X dal reggimento delle guardie irlandesi.

“Apprezzo tutti coloro che quest’anno si sono esercitati per mesi e hanno dedicato molte ore per garantire che le loro uniformi e le loro esercitazioni fossero perfette”. Così ha esordito la moglie del principe Williams.

“Essere il vostro Colonnello – ha aggiunto – rimane per me un grande onore e mi dispiace molto non poter fare il consueto saluto alla Rassegna dei Colonnelli di quest’anno.

“Per favore, porgete le mie scuse a tutto il reggimento, anche se spero di essere presto in grado di tornare al mio ruolo. Per favore, inviate i miei migliori auguri e buona fortuna a tutti i soggetti coinvolti”, ha concluso Kate, firmandosi “Colonnello Catherine”.

Cosa dicono gli esperti di vicende reali

Secondo gli esperti di vicende reali, il passaggio in cui la principessa scrive di sperare di tornare al suo ruolo “presto” può essere letto come una notizia positiva circa il suo presunto miglioramento.

Le parole del principe William sulla salute della moglie

L’ultimo aggiornamento ufficiale su Kate Middleton risale alla scorsa settimana.

Kensington Palace ha spiegato in una nota che la moglie di William stava seguendo i rapporti scritti della “Royal Foundation Centre for Early Childhood”, ente di volontariato da lei patrocinato. Dall’altro lato è stato riferito che non è previsto un ritorno in pubblico della principessa finché non ci sarà il via libera del suo team medico.

Inoltre, sempre nei giorni scorsi, il principe William, rispondendo alla domanda di un veterano della Seconda Guerra Mondiale nel corso di una commemorazione del D-Day a Portsmouth, ha dichiarato che sua moglie si sente meglio e che le “sarebbe piaciuto partecipare”.