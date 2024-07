Kate Middleton e le voci sul divorzio col principe William: il nodo dell'accordo prematrimoniale

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Le voci di un possibile divorzio tra Kate Middleton e il principe William si fanno sempre più insistenti. Nonostante non vi sia alcuna conferma, in molti hanno accostato il nome del principe a quello di Rose Hanbury, nome ben noto agli appassionati di cronache rosa e della famiglia reale. Ma, in caso di separazione, alla principessa non spetterebbe molto: manca un accordo prematrimoniale.

Kate Middleton, le voci sul divorzio dal principe William

Secondo quanto riportato dal magazine DiLei, ci sarebbe aria di divorzio tra due amatissimi membri della Famiglia Reale britannica. Kate Middleton e il principe William sarebbero in crisi, a causa di un nome già ben noto a chi segue assiduamente la vita privata della coppia reale.

Secondo alcune voci di corridoio, nella vita del principe sarebbe ritornata la marchesa Rose Hanbury. Già in passato si era parlato di un possibile tradimento da parte del principe con la, ovviamente non confermato dai royals.

Il principe William e Kate Middleton durante un evento ufficiale

Tuttavia, dopo un allontanamento che, adesso, appare temporaneo, Rose Hanbury è ritornata a corte. Complice anche l’incarico ufficiale che il Re Carlo ha attribuito al marchese di Cholmondeley, marito della marchesa Hanbury.

Kate Middleton e il divorzio principe William: manca un accordo prematrimoniale

Pur trattandosi solamente di voci, quella del divorzio possibile tra Kate Middleton ed il principe William viene alimentata anche da altri dettagli.

William, infatti, appare estremamente preoccupato per la salute della moglie. Il principe, poi, viene descritto come eccessivamente possessivo. Un dettaglio che, secondo voci non confermate, ha infastidito la principessa, già provata dalla malattia.

Ma cosa accadrebbe, in caso di divorzio? La coppia, al momento del matrimonio, non ha firmato alcun accordo prematrimoniale.

Le possibili conseguenze per la principessa

All’epoca, fu il principe a rifiutare di firmare un qualsiasi tipo di accordo prematrimoniale. Qualora un possibile divorzio dovesse concretizzarsi tra William e Kate Middleton, la principessa rischierebbe di perdere il suo status e i privilegi di cui attualmente gode.

Tuttavia, come abbiamo anticipato, quelle sulla separazione tra i futuri Re e Regina sono solamente delle voci.

Gli appassionati della famiglia reale hanno avuto modo di rivedere una raggiante Kate Middleton a Wimbledon. Mentre si fanno ipotesi sulla malattia che l’ha colpita (e sulla sua vita privata), la principessa sembrerebbe in fase di ripresa.