Kate Middleton a Wimbledon, le ipotesi dei medici sulle condizioni della principessa: "Cancro avanzato"

Nonostante stia attualmente lottando con una terribile malattia, Kate Middleton ha fatto la sua apparizione a Wimbledon. Il cancro che affligge la Principessa di Galles non è bastato a fermarla: grandissima appassionata di tennis, ha voluto presenziare all’attesissima finale nonostante le sue condizioni di salute siano considerate non ottimali. E, sebbene i Reali non si espongano in merito al cancro della Middleton, la stampa inglese ha cercato di fare il punto sulla salute della moglie del futuro Re d’Inghilterra. Cosa ne pensano medici ed esperti?

Kate Middleton a Wimbledon sorridente ma non al top

In occasione della sua apparizione durante la finale del torneo di Wimbledon, lo scorso 14 luglio, Kate Middleton è apparsa sorridente, non stante la diagnosi di cancro.

Tuttavia, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Judi James, esperta nell’analisi del linguaggio corporeo, ha osservato che la forma fisica della Principessa di Galles non è al top.

Uno scatto ritrae Kate Middleton a Wimbledon

La James ha infatti messo in evidenza il frequente gesticolare della principessa, che più volte si è anche toccata i capelli. Si tratta, secondo l’esperta, di segnali che stanno ad indicare una necessità di auto-rassicurarsi.

Kate Middleton a Wimbledon: è mistero sulla tipologia cancro

Nonostante i sorrisi della Principessa di Galles durante il torneo di Wimbledon, appare quasi impossibile fare ipotesi certe sul suo reale stato di salute.

Kate Middleton ha affrontato un intervento chirurgico lo scorso gennaio, cui è seguita la notizia ufficiale della malattia. La Principessa ha anche rassicurato i sudditi e il mondo interno, raccontando della chemioterapia preventiva alla quale si è sottoposta.

A distanza di mesi, però, è ancora mistero in merito alla tipologia di cancro che l’ha colpita.

Anche se mancano conferme ufficiali da parte di Kensington Palace, alcuni medici si sono lasciati andare alle ipotesi. Secondo l’esperto Ben Ho Park, dato che si è parato di un intervento chirurgico addominale, il cancro potrebbe essere gastrointestinale, urinario o genitale.

La chemioterapia preventiva che preoccupa i medici

Non ci sono invece elementi sufficienti per ipotizzarne la stadiazione. Tuttavia, secondo i medici interpellati, come la dott. Andrea Cercek e il dott. Jeremy Jones, la chemioterapia preventiva indica uno stadio del tumore abbastanza avanzato.

A questo tipo di trattamento viene infatti sottoposti i pazienti in stadio avanzato, o con elevate probabilità di recidiva.

Nonostante le notizie non proprio confortanti, e a dispetto delle insistenti voci che parlavano di un possibile forfait a Wimbledon da parte della principessa, Kate Middleton non si è lasciata fermare da cancro ed ha presenziato ufficialmente al torneo.