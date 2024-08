Kate Middleton e la nuova apparizione in pubblico a Balmoral: avvistata mentre si recava in chiesa. Come sta

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Kate Middleton è riapparsa in pubblico: la principessa di Galles è stata avvistata a Balmoral, in Scozia, in compagnia di alcuni membri della Famiglia Reale inglese. La recentissima apparizione pubblica, una delle poche dopo la diagnosi di tumore, permette di fare ipotesi sul suo stato di salute a seguito delle cure.

Kate Middleton riappare in pubblico in Scozia

Domenica scorsa, il 25 agosto, la principessa Kate è stata avvistata in Scozia, a Balmoral.

Kate Middleton si stava recando presso la chiesa di Crathie Kirk, per assistere alla funzione domenicale. E non era sola: la accompagnavano il marito, il principe William, e il figlio maggiore George.

Fonte foto: Getty

La principessa di Galles durante una delle sue più recenti apparizioni in pubblico, a Wimbledon

In chiesa, i principi si sono riuniti al Re Carlo e alla Regina Camilla. Presenti alla funzione domenicale anche i duchi di Edimburgo, con figlio al seguito.

Come nota SkyTg24, è la prima volta che la principessa di Galles torna in chiesa a seguito della diagnosi che ha sconvolto la Famiglia Reale.

Come sta la principessa?

Inevitabile, dunque, interrogarsi sulle condizioni di salute della principessa. In molti, da settimane, si domandano come sta. Sono infatti ancora in corso le cure per sconfiggere la malattia.

Nonostante questo, però, durante la sua apparizione in Scozia, la principessa Kate sembrava abbastanza in forma. La stampa riporta che Kate era sorridente.

I più ottimisti azzardano diverse ipotesi: le apparizioni pubbliche delle Middleton, viste le promettenti condizioni della sua salute, potrebbero anche aumentare.

Non si sa, però, quando la principessa riprenderà a ricoprire i suoi incarichi ufficiali.

Le apparizioni pubbliche dopo la diagnosi

Quella in Scozia, come anticipato, non è la prima apparizione pubblica della principessa dopo la diagnosi di tumore, che risale allo scorso marzo. Si tratta infatti della terza apparizione in pubblico a seguito della diagnosi.

Kate Middleton è innanzitutto apparsa al Trooping The Colour.

Inoltre, non si è persa neppure la finale di Wimbledon lo scorso 14 luglio: una partecipazione molto attesa, e annunciata ufficialmente da Kensington Palace.