Kate Middleton a Wimbledon nonostante il cancro, ma senza il marito William: l'annuncio di Kensington Palace

La principessa Kate Middleton sarà presente allo storico torneo di tennis di Wimbledon per assistere, come da tradizione, alla finale della competizione maschile. Lo ha confermato Kensington Palace tramite un comunicato stampa.

L’annuncio di Kensington Palace

Nell’annuncio di Kensington Palace si legge: “La Principessa di Galles, patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, assisterà alla finale del singolare maschile di Wimbledon domenica 14 luglio”. Il marito William non ci sarà, visto che sarà in Germania per la finale dei Campionati europei di calcio tra Inghilterra e Germania.

Nella serata di sabato a premiare la vincitrice della finale femminile del torneo di tennis di Wimbledon sarà, invece, la presidente dell’All England Lawn Tennis.

Kate Middleton a Wimbledon nel 2021. Nel marzo del 2023, la principessa del Galles ha annunciato al mondo intero di avere un tumore.

L’ultima apparizione pubblica di Kate Middleton

La principessa Kate Middleton tornerà a mostrarsi al grande pubblico a Wimbledon dopo la veloce apparizione al balcone di Buckingham Palace in occasione del Trooping the Colour del 15 giugno scorso, per il compleanno di Re Carlo.

Lo storico Hugo Winkers, al Corriere della Sera, ha spiegato: “Al Trooping the Colour, per il compleanno del Re a metà giugno, è apparsa molto magra ma molto bella. Certo, fisicamente è stato relativamente leggero come impegno: è salita in carrozza poi è entrata nel palazzo per affacciarsi quindi al balcone. Mentre il Royal engagement di Wimbledon è molto più stancante. Ci sarà ed è un passo in più verso la serenità”.

Kate Middleton ha un cancro: l’annuncio a marzo

Lo scorso mese di marzo, Kate Middleton ha annunciato pubblicamente in un video di avere un cancro. La principessa ha rivelato di aver comunicato la notizia ai figli (George, Charlotte e Louis), assicurando loro che sarebbe andato tutto bene.

Nel filmato, Kate Middleton ha spiegato che il suo team medico le ha suggerito di sottoporsi a un ciclo di chemioterapia preventiva. “Questo ovviamente è stato un enorme shock“, ha affermato Kate Middleton nel video. “William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia”.