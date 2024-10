Kate Middleton e il principe William sotto falsa identità: rivelati i nomi usati per questioni di sicurezza

Essere parte della famiglia reale britannica significa vivere costantemente sotto i riflettori, il che rende difficile per il principe William e Kate Middleton godere di momenti di privacy lontano dall’attenzione dei media. I futuri re e regina d’Inghilterra hanno quindi dovuto trovare strategie per aggirare la curiosità incessante che li circonda. Una di queste soluzioni è stata rivelata di recente: l’utilizzo di nomi falsi quando devono fare prenotazioni o registrarsi in luoghi pubblici, come ristoranti e alberghi. Questa pratica, apparentemente semplice, permette di evitare che la loro presenza venga scoperta in anticipo e consente di limitare l’assalto dei paparazzi e dei curiosi.

I nomi falsi di Kate Middleton e il principe William

Secondo l’esperto reale Robert Jobson, autore di numerose biografie sulla famiglia reale, William utilizzava già pseudonimi ai tempi dell’università.

Tra gli amici del principe, infatti, era noto semplicemente come “Steve”, per sfuggire all’attenzione indesiderata e vivere una quotidianità quanto più normale possibile.

Fonte foto: Getty Images

La famiglia reale britannica

Successivamente, quando ha iniziato la sua relazione con Kate Middleton, i due adottarono l’abitudine di registrarsi negli hotel come Mr. e Mrs. Smith, un riferimento sia al diffuso cognome britannico sia al celebre film di Alfred Hitchcock (Mr. & Mrs. Smith, uscito nel 1941), che ha poi ispirato anche quello interpretato da Brad Pitt e Angelina Jolie (2005).

Durante una romantica vacanza alle Seychelles, invece, i futuri principi di Galles decisero di presentarsi come Martin e Rose Middleton, per mascherare la loro identità ed evitare che la loro presenza venisse svelata ai media.

Danny Collins e Daphne Clark

L’uso di nomi falsi è continuato anche dopo il matrimonio, con un’ulteriore accortezza per garantire la sicurezza della coppia. Le guardie del corpo e il personale addetto alla protezione dei reali utilizzano i nomi Danny Collins e Daphne Clark per riferirsi a William e Kate, rispettando un codice che assicura discrezione e anonimato.

Questi pseudonimi, che richiamano le iniziali dei titoli reali, rappresentano uno strumento utile per permettere ai principi di muoversi senza attirare troppa attenzione.

Tuttavia, dopo che queste informazioni sono trapelate, è probabile che i nomi in codice vengano presto cambiati.

Kate in pubblico dopo la malattia

A fine agosto, Kate è riapparsa in pubblico a Balmoral in Scozia, per la prima volta dopo la diagnosi di tumore. La principessa di Galles è stata vista recarsi alla chiesa di Crathie Kirk per la funzione domenicale insieme al marito, il principe William, e al figlio maggiore, George.

I tre si sono uniti al re Carlo e alla regina Camilla, oltre ai duchi di Edimburgo, presenti con il figlio. L’apparizione ha suscitato grande attenzione, alimentando ipotesi sullo stato di salute di Kate dopo le recenti cure.