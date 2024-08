Kasia Smutniak lascia il cinema, non vuole più fare l'attrice: la rivelazione dopo la morte di Pietro Taricone

Kasia Smutinak, attraverso un’intervista concessa al quotidiano La Stampa, ha spiegato di aver preso la decisione di abbandonare la recitazione sui set cinematografici.

Kasia Smutniak lascia il cinema: i motivi legati all’addio alle scene

“Non voglio più fare l’attrice e penso sia la decisione più punk che ho preso anche perché l’ho maturata in un momento bellissimo della mia carriera“. Così Smutniak.

Perché ha deciso di dire stop alla recitazione? “Da più di vent’anni racconto storie e ho creduto davvero, ogni volta, che valesse la pena raccontarle. A un certo punto la realtà che mi circondava, le persone che incontravo, le loro vicende, mi sembravano più interessanti di quelle che mi capitava di interpretare. Mi sono chiesta, ma cosa sto raccontando? Ho deciso di fermarmi per seguire un puro istinto”.

“Non credo che l’abbiano capito tutti. Probabilmente pensano sia una cosa passeggera”, ha aggiunto in merito all’incredulità suscitata dalla sua decisione.

L’annuncio dopo l’uscita di Mur

Da poco l’attrice (45 anni il prossimo 13 agosto) ha finito di lavorare al documentario Mur, di cui è stata regista. Trattasi di un’opera che ha il fine di criticare i governi sovranisti e intolleranti.

Nel marzo del 2022, Smutniak si è recata nel suo Paese d’origine per vedere, e far vedere, il muro lungo 186 chilometri e alto cinque metri e mezzo che le autorità stavano erigendo sul confine con la Bielorussia per non permettere il passaggio ai migranti.

Dopo l’uscita di Mur, la regista ha annunciato che non reciterà più.

Kasia Smutniak: la storia con Pietro Taricone e le nozze con Domenico Procacci

Kasia Smutniak si è legata a Pietro Taricone nel 2003. Con l’attore romano, che ha acquisito popolarità grazie al Grande Fratello 1, ha avuto una figlia, Sophie, nata nel 2004.

La love story si è interrotta tragicamente quando il 29 giugno 2010 Taricone è morto schiantandosi al suolo durante un lancio con il paracadute nei pressi dell’aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni. Il dramma ha avuto origine da un errore di calcolo nella manovra di atterraggio.

In seguito la regista si è legata al produttore Domenico Procacci, sposato nel 2019. La coppia ha un figlio, Leone, nato nel 2014.