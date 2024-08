Kamala Harris nella prima intervista da candidata: "Non ho cambiato i miei valori". Trump replica: "Che noia"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Botta e risposta tra i due nomi in corsa per la Casa Bianca, Kamala Harris e Donald Trump. Nella prima intervista televisiva da candidata democratica, l’attuale vicepresidente dell’amministrazione Biden ha affrontato diverse questioni, dall’immigrazione al tema del fracking (la fratturazione idraulica per l’estrazione di idrocarburi), fino alla presenza di un repubblicano nel suo eventuale governo. “Che noia!!!” ha commentato Trump sul suo social, Truth, al termine della trasmissione.

La prima intervista televisiva di Kamala Harris da candidata

“I miei valori non sono cambiati“, ha assicurato Harris rispondendo alle domande della giornalista Dana Bash, nel corso dell’intervista tv andata in onda sulla Cnn.

Tra i vari argomenti affrontati nel corso del colloquio anche quello del fracking, tema centrale per lo stato della Pennsylvania (dove l’ex procuratrice deve vincere per puntare alla presidenza). La candidata dem ha chiarito di non essere contraria, ricordando come il suo voto da vicepresidente abbia permesso una legge per l’autorizzazione di nuove licenze per la pratica.

Fonte foto: ANSA Kamala Harris durante la serata conclusiva della Convention Nazionale Democratica allo United Center di Chicago

“Possiamo avere un’economia basata sull’energia pulita senza bandire il fracking”, ha spiegato Harris.

Su immigrazione ed economia

Centrale, per quella che potrebbe diventare la prima leader donna degli Stati Uniti, il tema dell’immigrazione. A tal proposito, la 59enne ha fatto riferimento al suo passato come procuratrice generale della California e al suo impegno per contrastare i trafficanti attivi sul confine col Messico.

Focus, insieme al suo vice Tim Walz, anche sull’economia: tra i principali obiettivi la riduzione dei prezzi dei beni di prima necessità, le deduzioni fiscali per le famiglie per bambini e gli aiuti per l’acquisto della prima casa.

“Da vicepresidente ho viaggiato per il Paese e credo che sia importante costruire consenso… per risolvere i problemi”, ha aggiunto.

Poi la dichiarazione a sorpresa: Harris ha fatto sapere che, se eletta, nominerebbe un repubblicano nel suo governo, per avere “diversità di opinioni e di esperienze”.

La reazione di Donald Trump

Al termine della messa in onda dell’intervista, non si è fatta attendere la reazione del candidato rivale, Donald Trump.

“Che noia!!!“, ha scritto il tycoon sul suo social network, Truth, criticando aspramente la frase “i miei valori non sono cambiati”. Secondo il milionario repubblicano, infatti, si tratterebbe della conferma sulle idee politiche “radicali” della “compagna Kamala Harris”.

Nelle scorse settimane Trump aveva attaccato la politica, sostenendo come fosse “diventata nera” dopo essersi sempre identificata come indiana. “È il solito vecchio copione. La prossima domanda, per favore”, ha replicato Harris a tal proposito.