Kamala Harris contro Donald Trump, tensione alle stelle prima del confronto in tv: cosa dicono i sondaggi

Kamala Harris e Donald Trump si preparano al confronto televisivo che si terrà nella giornata di martedì 10 settembre. I sondaggi danno in vantaggio il candidato repubblicano con il 48% delle preferenze, contro il 47% dell’attuale vicepresidente democratica. Intanto il clima politico negli Stati Uniti è rovente e Trump alimenta la polemica annunciando rastrellamenti e arresti di massa.

Trump minaccia arresti di massa

Quello del 10 settembre potrebbe essere il dibattito televisivo decisivo per la scelta del 47° presidente degli Stati Uniti d’America.

Trump ha minacciato di arrestare chi sostiene Kamala Harris: l’accusa alla sua avversaria è quella di avere taciuto del decadimento cognitivo di Joe Biden.

Fonte foto: ANSA

Nella combo, Kamala Harris e Donald Trump.

Scrivendo sui social, Trump ha minacciato che “coloro che saranno coinvolti in un comportamento senza scrupoli” durante le elezioni verranno perseguitati: “Quando vincerò, le persone che hanno imbrogliato saranno processate con la massima forza della legge, che include lunghe condanne alla galera, affinché questa depravazione della giustizia non succeda ancora”.

E ancora: “Per favore state attenti, perché queste conseguenze legali si estendono agli avvocati, agli operativi politici, ai donatori, ai votanti illegali, e ai funzionari elettorali corrotti. Le persone coinvolte saranno ricercate, catturate e processate a livelli, sfortunatamente, mai visti prima nel nostro paese”.

Trump punta anche a cambiare il Venticinquesimo emendamento della Costituzione americana, per fare in modo che anche i vice presidenti possano essere condannati se non rivelano che i presidenti non sono più in grado di svolgere le proprie mansioni. In questo modo potrebbe accusare Kamala Harris di aver nascosto il declino cognitivo di Joe Biden. Resterebbe, tuttavia, il nodo della retroattività della normativa.

The Donald continua a non riconoscere la vittoria di Joe Biden del 2020, ritenendosi derubato del posto alla Casa Bianca che a suo dire gli spetterebbe di diritto. Ma le oltre 60 cause presentate da lui in persona o a suo nome si sono tutte risolte in un nulla di fatto.

I sondaggi negli Usa

All’indomani della candidatura di Kamala Harris i sondaggi davano in vantaggio Donald Trump. Harris ha cambiato corso, abbandonando le posizioni care all’ala più estrema del partito democratico per spostarsi verso un orientamento più moderato e rassicurante. In questo modo è riuscita per alcune settimane ad ottenere un vantaggio su Trump.

Nonostante il cambio di passo, nella sua prima intervista Kamala Harris ha dichiarato di non avere mutato i propri valori. L’effetto, al momento, sembra però sfumato: Trump è tornato in vantaggio su Harris, sebbene di misura: 48% a 47%. Per convincere gli indecisi potrebbe essere decisivo l’imminente dibattito televisivo.

Dove vedere il dibattito Harris-Trump

Il dibattito Trump-Harris si terrà alle 21:00 di martedì 10 settembre al National Constitution Center di Philadelphia . In Italia saranno le 2:30 circa del mattino. Verrà trasmesso in diretta da Abc News Live, da Disney e da Hulu. L’evento durerà in totale 90 minuti e sarà moderato dall’anchor di World News Tonight David Muir e da Linsey Davis, di Abc News Live.