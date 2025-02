Juventus, Milan e Atalanta fuori dalla Champions League: quanti milioni di euro hanno perso, è un disastro

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo il Milan e l’Atalanta, anche la Juventus è costretta a salutare la Champions League. La squadra bianconera allenata da Thiago Motta è stata sconfitta dal Psv Eindhoven nel turno di playoff. Per le società italiane si tratta di una vera debacle, economica oltre che tecnica, dal momento che l’uscita dalla massima competizione europea per club comporterà ingenti perdite.

Quanti milioni ha perso la Juventus con l’uscita dalla Champions

Nella serata di mercoledì 19 febbraio, nella sfida di ritorno dei playoff per l’accesso agli ottavi di Champions League, la Juventus ha perso 3-1 in casa del Psv Eindhoven, che al Philips Stadion ha trovato il gol decisivo ai tempi supplementari con l’ex Sassuolo Ryan Flamingo.

Con l’uscita dalla Champions League 2024/2025, la Juve ha dovuto rinunciare all’assegno da 11 milioni di euro previsto per il passaggio al turno successivo della massima competizione europea per club. I ricavi della società bianconera si fermano, quindi, ai 66 milioni garantiti con la quota di partecipazione (18,6 milioni), i premi legati ai risultati della prima fase (14,4 milioni), il market pool (23,3 milioni) e il ranking storico (10 milioni).

Fonte foto: ANSA

Un momento della partita Juventus-Psv Eindhoven.

Quanti milioni ha perso il Milan con l’uscita dalla Champions

Ventiquattro ore prima, lo stesso destino della Juventus era toccato al Milan allenato da Sergio Conceicao, eliminato dal Feyenoord nel doppio confronto dei playoff per l’accesso agli ottavi di Champions League (1-0 in Olanda e 1-1 a Milano).

Stando ai calcoli di Calcio e Finanza, la società rossonera, in quattro anni, ha perso più di 50 milioni di euro. Su quattro occasioni potenziali, il Milan ha raggiunto solo una volta gli ottavi di finale (nella stagione 2022/2023, quando è arrivato addirittura in semifinale).

Quanti milioni ha perso l’Atalanta con l’uscita dalla Champions

Martedì 18 febbraio è stato anche il giorno dell’uscita dalla Champions League per l’Atalanta di Gasperini, eliminata dal Club Brugge (2-1 nella gara d’andata in Belgio, col tanto discusso rigore assegnato ai padroni di casa allo scadere, e 1-3 a Bergamo).

Con l’eliminazione dalla massima competizione per club, il bottino europeo nerazzurro si ferma a 65 milioni di euro.

Ranking Uefa Italia: addio al quinto posto in Champions?

L’eliminazione di Juventus, Milan e Atalanta dalla Champions League rischia di avere, però, altre conseguenze.

La tripla debacle, infatti, riduce al minimo le possibilità per l’Italia di ottenere (come accaduto quest’anno) la qualificazione in Champions League anche per la squadra che si posizionerà al quinto posto della classifica finale del campionato di Serie A (con tutto ciò che ne consegue in termini di mancate entrate economiche).

Tale possibilità è concessa alle prime due nazioni del Ranking Uefa: a oggi, l’Italia si trova al terzo posto, a quota 17.812 punti, dietro all’Inghilterra (prima con 20.892 punti) e la Spagna (seconda con 18.535 punti).