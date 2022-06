Justin Bieber cancella i concerti, la malattia è peggiorata: lo stop imposto dai medici per il morbo di Lyme

Per i suoi fan, un fulmine a ciel sereno. Justin Bieber ha cancellato due concerti in programma a Toronto, in Canada, all’ultimo momento. Lui stesso, sui social, ha informato i suoi follower: “La malattia è peggiorata“, per questo è arrivato lo stop imposto dai medici. Ma di cosa soffre il cantante? Ecco cosa sappiamo.

Il post di Justin Bieber sulla malattia

“Non riesco a crederci che lo sto dicendo, ma la mia malattia è peggiorata e devo cancellare i concerti su ordine dei medici“, ha scritto Bieber sui social.

La Scotiabank Arena, dove il cantante avrebbe dovuto esibirsi, ha informato i fan su Twitter che i biglietti venduti per le due date saranno accettati una volta rimesse in calendario le performance.

Fonte foto: ANSA Justin Bieber

Justin Bieber e la malattia di Lyme

La Scotiabank Arena ha precisato che Justin Bieber non ha il Covid.

Il cantante, infatti, l’anno scorso aveva rivelato di aver contratto la malattia di Lyme, una malattia causata dalla puntura di una zecca diffusa negli Stati Uniti, che si era sovrapposta a una mononucleosi cronica.

Il precedente di Avril Lavigne

In passato un’altra cantante, Avril Lavigne, aveva contratto la malattia di Lyme.

Inizialmente i medici credevano fosse depressione o affaticamento cronico: nel 2012, però, la diagnosi corretta.

Malattia di Lyme, sintomi e rischi

La malattia di Lyme è un’infezione batterica trasmessa dalle zecche.

Il sito dell’Humanitas spiega che è causata dal batterio Borrelia e che alcune specie di uccelli e piccoli roditori rappresentano il serbatoio naturale dell’infezione.

In Italia è particolarmente frequente al Nord (Liguria, Trentino e zona del Carso).

I sintomi sono:

lesioni cutanee multiple simili all’eritema migrante ma di dimensioni inferiori;

multiple simili all’eritema migrante ma di dimensioni inferiori; febbre;

cefalea;

stanchezza;

dolori muscolari;

congiuntivite.

La diagnosi avviene attraverso test sierologici specifici eseguiti su un campione di sangue prelevato.

Se non viene curata subito, la patologia può portare allo sviluppo di problemi più seri come:

artrite;

perdita di memoria;

disturbi cardiaci;

disturbi neurologici.

Al momento non c’è un vaccino.