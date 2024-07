Joe Biden pensa al ritiro dalla corsa alla Casa Bianca contro Trump: clamorosa indiscrezione sul presidente

Joe Biden sta valutando se continuare la corsa alla Casa Bianca oppure se ritirarsi dal duello contro Donald Trump. Lo ha ammesso lo stesso presidente con un suo alleato, secondo quanto riferito dal New York Times. Biden avrebbe detto di essere consapevole che potrebbe non essere in grado di salvare la sua candidatura se non convincerà il pubblico nei prossimi giorni sul fatto che può continuare il lavoro.

Il presidente Joe Biden valuta il ritiro dalla corsa alla Casa Bianca contro Trump

Biden, secondo l’alleato con il quale si è confidato, è ancora fermamente impegnato nella lotta per la rielezione e sa che le sue prossime apparizioni pubbliche previste nel fine settimana – inclusa un’intervista in programma per venerdì con George Stephanopoulos sulla ABC News e le tappe della campagna in Pennsylvania e Wisconsin – saranno fondamentali.

“Sa che avrà altri due eventi del genere, saremo in una situazione diversa”, ha dichiarato l’alleato, riferendosi alla prestazione incerta e sfocata di Biden nel dibattito con Trump.

Fonte foto: ANSA Joe Biden

La fonte sentita dal NYT ha preferito mantenere l’anonimato per discutere di una situazione delicata vale a dire l’ipotesi di un ritiro di Biden alla corsa per la Casa Bianca.

Il presidente starebbe infatti seriamente valutando se continuare la battaglia contro Trump o se fare un passo indietro. Intanto aumentano le preoccupazioni sul fatto se sia in grado o meno di servire come presidente per altri quattro anni.

Biden “consapevole della sfida politica che deve affrontare”

Un importante consigliere di Biden, che ha parlato anche lui in condizione di anonimato per discutere della situazione, ha detto che il presidente è “ben consapevole della sfida politica che deve affrontare”. I funzionari della Casa Bianca non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

La situazione difficile di Biden è stata anche documentata dal sondaggio di CBS News di mercoledì. Il report ha mostrato che Trump ha superato il presidente in carica dopo il dibattito, con una percentuale dal 50% al 48% a livello nazionale e dal 51% al 48% negli Stati più contesi.

I consigli dei familiari

Nel frattempo, la famiglia di Biden, riunita a Camp David, lo sta esortando a non mollare e a non smettere di lottare nonostante la debacle verificatasi nel dibattito tv con Trump dei giorni scorsi.

Alcuni membri del suo clan, fanno sempre sapere fonti sentite dal NYT, hanno espresso in privato esasperazione per come è stato preparato Biden dal suo staff all’evento.

Una delle voci più forti che hanno implorato il presidente di resistere alle pressioni per abbandonare è stato suo figlio Hunter, al quale Joe si è rivolto a lungo per un consiglio.

Hunter vuole che gli americani vedano la versione di suo padre che lui conosce – combattiva e padrona dei fatti – piuttosto che il presidente malfermo e anziano che hanno visto giovedì sera.

Portavoce della Casa Bianca, l’articolo del New York Times è “assolutamente falso”

“Assolutamente falso. Se il New York Times ci avesse concesso più di sette minuti per commentare lo avremmo detto”, Così il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates su X a proposito dell’ipotesi che Biden potrebbe lasciare la corsa per la Casa Bianca.