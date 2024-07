Joe Biden fa preoccupare Obama e Nancy Pelosi, incontro segreto alle spalle del presidente: cosa si sono detti

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

“Sia l’ex presidente che l’ex portavoce hanno espresso preoccupazione” segnalano fonti interne al Congresso Usa. Dubbiosi sulla corsa alle presidenziali di Biden, Barack Obama e Nancy Pelosi avrebbero avuto un colloquio privato. Temono – così come un folto numero di governatori e finanziatori dell’ala dei democratici – che Joe Biden non sia più in grado di battere Donald Trump. Ma, rivelano voci dalla Casa Bianca, si attende che sia lo stesso Biden a prendere una decisione.

Incontro segreto tra Obama e Nancy Pelosi

Avvalendosi delle dichiarazioni anonime di oltre una dozzina di membri del Congresso e persone in contatto con Barack Obama e Nancy Pelosi, la CNN rivela di un colloquio segreto tra l’ex presidente e l’ex portavoce.

“Nessun membro del Congresso è a conoscenza di alcuna delle conversazioni che la speaker Pelosi avrebbe avuto con il presidente Obama” risponde un portavoce della speaker.

E se nessuno sa cosa i due si siano effettivamente detti, un democratico di lungo corso, vicino a entrambi, ha affermato che “stanno osservando e attendendo che il presidente Biden prenda una decisione da solo”.

Dopo la conferenza al vertice Nato di giovedì 11 luglio – segnata da nuovi lapsus del presidente 81enne – pare che sulla candidatura di Biden non vi sia più alcun dubbio.

I democratici, dai governatori ai finanziatori fino ai divi di Hollywood, temono che l’attuale presidente non sia in grado di battere Donald Trump alle elezioni di novembre.

L’unica scelta possibile sembra essere quella di un suo ritiro, seppur non si sia ancora definita una strategia per la sua attuazione. Biden è un politico stimato e nessuno sembra aver voglia di mancargli di rispetto dichiaratamente.

Interrogato dalla CNN sulla questione, il team di Biden si è rifiutato di rilasciare alcuna dichiarazione sul presunto incontro tra Obama e Pelosi.

I dubbi su Joe Biden

Dopo il disastroso dibattito televisivo, Nancy Pelosi aveva espresso seri dubbi riguardo lo stato di salute del presidente. Barack Obama, al contrario, aveva difesa pubblicamente il proprio ex vice. Ma ultimamente sembra aver cambiato idea.

Stando a quanto riportato da Politico, potrebbe essere stato lo stesso Obama a dare il via libera alla pubblicazione dell’appello di George Clooney sul New York Times.

Il divo hollywoodiano, che ha chiesto un passo indietro dell’attuale presidente, avrebbe contattato Obama prima dell’uscita del pezzo e, data la messa online delle dichiarazioni dell’attore, l’ex presidente non si è opposto.