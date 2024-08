Joe Biden e il discorso alla convention democratica di Chicago: "Pronto a passare la torcia a Kamala Harris"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

“I nostri giorni migliori non sono dietro di noi, ma davanti a noi”. Lo ha detto Joe Biden durante il discorso tenuto nella serata inaugurale della convention democratica che si sta svolgendo a Chicago. L’attuale presidente degli Stati Uniti è salito sul palco tra gli applausi dei presenti per ribadire il pieno appoggio a Kamala Harris (se gli americani la manderanno alla Casa Bianca “la democrazia sarà salva”), sottolineare i risultati ottenuti durante il suo mandato e ringraziare pubblicamente la moglie Jill.

Il discorso di Joe Biden alla convention democratica di Chicago

Parlando alla folla, Biden non ha mancato di rivendicare i successi della sua amministrazione. Su tutti, il suo ruolo durante la pandemia da Covid dopo la malagestione di Trump e i suoi sforzi in ambito economico per risollevare il Paese dalla recessione.

Tra i risultati sbandierati anche gli oltre 16 milioni di posti di lavoro creati per i cittadini americani, 800mila dei quali nel settore manifatturiero. E ancora: le misure legislative per rispondere all’emergenza climatica, il rilancio della produzione dei chip e l’abbassamento dei prezzi delle medicine.

Fonte foto: ANSA Kamala Harris durante la convention di Chicago

Senza dimenticare la posizione ferma della Casa Bianca nel combattere contro Putin sul fronte ucraino e rafforzare l’alleanza occidentale in un momento così delicato sul piano geopolitico internazionale.

“Non c’è posto negli Stati Uniti per la violenza politica – ha sottolineato Biden, commosso -. La democrazia ha prevalso. E adesso deve essere mantenuta”.

Poi, rivolgendosi alla moglie e chiedendo un applauso per la First Lady, ha aggiunto: “Jill è la mia roccia, la amo più di quanto lei mi ami”.

Le parole su Kamala Harris

Dal palco, il leader democratico ha anche spiegato che scegliere Kamala Harris come vice presidente è stata la “migliore decisione della mia carriera“.

“È tosta – ha aggiunto -, è preparata ed ha una grande integrità”. Poi una battuta riferendosi a se stesso: “I migliori presidenti sono stati vice presidenti“.

Biden ha quindi lasciato la parola a Harris, che nel frattempo è salita sul palco, abbracciando la prossima candidata dem per la corsa presidenziale e chiosando: “Sarò il miglior volontario che Kamala E Tim (Tim Walz, indicato come vice per la presidenza di Harris, ndr) abbiano mai avuto”.

L’intervento di Hillary Clinton

Era presente alla convention anche l’ex candidata democratica alla presidenza, Hillary Clinton.

“Nel 2016 è stato l’onore della mia vita accettare la nomination del nostro partito – ha dichiarato la politica nel suo intervento – Il futuro è qui: mi piacerebbe che mia madre e la madre di Kamala Harris fossero qui, ci direbbero continuare ad andare avanti”.

“Mandiamo Kamala Harris e Tim Waltz alla Casa Bianca – ha proseguito, prima di ricordare che l’amministrazione Harris ripristinerebbe l’aborto a livello nazionale – Il progresso è possibile ma non garantito. Abbiamo una scelta: Kamala ha il carattere e l’esperienza per portaci avanti”.