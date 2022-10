Joe Biden critica Giorgia Meloni e il nascente governo di centrodestra: "Guardate cosa è successo in Italia"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Al presidente americano Joe Biden la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni politiche del 25 settembre non è piaciuta.

Per la Casa Bianca è motivo di preoccupazione il fatto che l’Italia, uno dei paesi atlantici di più lunga tradizione, sarà guidato da una classe dirigente in cui alcuni esponenti di spicco hanno in passato espresso posizioni vicine alla Russia.

Il democratico Biden osserva con sospetto la nascita di un esecutivo a trazione FdI anche per via della vicinanza politica e dell’amicizia coltivata da Giorgia Meloni con l’autocrate filo-Putin Viktor Orbán, attuale premier dell’Ungheria.

Joe Biden contro Giorgia Meloni

“Putin ha puntato a dividere la Nato. Non scherzo. E guardate cosa sta succedendo adesso. Guardate cosa sta succedendo sul fronte orientale della Nato. La Polonia resiste. Ma che mi dite dell’Ungheria? Guardate cosa è successo di recente in Spagna e in Italia”.

Queste le parole espresse da Biden nel corso di una raccolta fondi per il partito democratico americano a Los Angeles.

Fonte foto: ANSA Il presidente americano Joe Biden.

Dichiarazione con gaffe di Joe Biden

Il riferimento alla Spagna e probabilmente è una gaffe: Biden intendeva forse citare la Svezia dove l’ultradestra ha fatto il pieno di voti. Solo un lapsus, evidentemente, anche se Joe Biden non è nuovo alle gaffe.

È la seconda volta nel giro di pochi giorni che il presidente americano commenta con preoccupazione l’esito delle elezioni in Italia. Lo scorso 29 settembre, durante una raccolta fondi organizzata dai governatori democratici, Joe Biden ha attaccato Giorgia Meloni.

“Visto cosa è successo alle elezioni in Italia? Visto che sta succedendo nel mondo? Il motivo per cui mi preoccupo è che non possiamo essere ottimisti”, aveva detto il presidente Usa.

Le parole di Joe Biden cozzano con l’atteggiamento conciliante e collaborativo espresso dal segretario di Stato Antony Blinken, il membro più influente dell’esecutivo americano dopo il presidente.

Così aveva detto Antony Blinken all’indomani delle elezioni italiane: “Siamo ansiosi di lavorare con il nuovo governo italiano sui nostri obiettivi condivisi, a cominciare dal sostegno all’Ucraina. L’Italia è un alleato vitale, una democrazia forte e un partner prezioso”.

Joe Biden è in campagna elettorale

Ma il democratico Joe Biden è in campagna elettorale per le elezioni di mid-term dell’8 novembre e teme la vittoria dei “Maga”, l’ala trumpiana del partito repubblicano.

Per questo cerca di compattare l’elettorato democratico e di convincere gli astensionisti paventando pericoli per la democrazia in caso l’asse della Nato dovesse ulteriormente sbilanciarsi verso destra.