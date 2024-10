Joe Biden attacca Donald Trump: "Le elezioni americane potrebbero non essere pacifiche"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Attacco di Joe Biden. Il presidente degli Stati Uniti si presenta a sorpresa nella sala stampa della CasaBianca e parla ai giornalisti. Dopo gli aggiornamenti sul Medio Oriente l’attacco a Trump: “Le elezioni potrebbero non essere pacifiche.”

Joe Biden attacca Donald Trump

Il presidente degli Usa Joe Biden si è presentato a sorpresa nella sala stampa della Casa Bianca per una conferenza stampa in cui ha parlato principalmente della situazione in Medio Oriente.

Durante il dialogo con i reporter c’è però stato anche inevitabilmente spazio per la campagna elettorale per le elezioni presidenziali, che è entrata proprio oggi 4 ottobre nel suo ultimo mese.

Fonte foto: IPA Supporter di Trump durante l’assalto al Congresso del 2021

“Ho fiducia che le elezioni saranno libere e giuste, non so se saranno pacifiche. Quello che ha detto Trump è molto pericoloso” ha dichiarato Biden facendo riferimento alla retorica del candidato del Partito Repubblicano alla Casa Bianca.

La stoccata a Netanyahu

Biden ha però parlato principalmente della situazione in Medio Oriente e del suo rapporto con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, con cui da mesi i rapporti sono molto tesi.

“Nessuna amministrazione ha aiutato Israele più di me. Nessuno, nessuno, nessuno, e penso che Bibi dovrebbe ricordarsene. Per quanto riguarda il fatto che stia cercando di influenzare le elezioni o meno, non lo so, ma non ci conto” ha dichiarato Biden.

“Gli israeliani hanno tutto il diritto di rispondere ai feroci attacchi contro di loro, non solo da parte degli iraniani, ma da tutti, da Hezbollah agli Houthi. Ma il fatto è che devono stare molto più attenti a gestire le vittime civili” ha aggiunto il presidente.

L’ipotesi di sanzioni sul petrolio dell’Iran

Il discorso sul conflitto tra Israele e Hezbollah si è poi spostato sull’ipotesi di reazione di Israele e sulle eventuali sanzioni al petrolio iraniano da parte degli Usa. Il presidente ha affermato che la Casa Bianca sta valutando eventuali ritorsioni economiche.

“Stiamo facendo molto. La cosa principale che possiamo fare è cercare di radunare il resto del mondo, i nostri alleati a partecipare, come i francesi in Libano e in altri posti, per controllare la situazione, ma quando hai dei politici irrazionali come Hezbollah e gli Houthi, è una cosa difficile da determinare” ha concluso Biden