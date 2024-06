Joe Biden al G7 è un caso, dal video che lo vede vagare alla rigidità: gli Usa si interrogano sulla sua salute

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È diventato virale sui social un video del presidente statunitense Joe Biden al G7 in cui sembra distrarsi e vagare da solo sul prato, vicino agli altri leader. Immagini che riaccendono negli Stati Uniti le preoccupazioni sull’anzianità e sulla salute dell’inquilino della Casa Bianca, candidato per il secondo mandato alle presidenziali di fine anno.

Joe Biden al G7, il video che lo vede vagare

In un video diventato virale sui social e diffuso in primis da account della propaganda di Trump, si vede il presidente statunitense Joe Biden vagare spaesato durante un evento ufficiale del G7 nel resort Borgo Egnazia nel Brindisino.

Durante la cerimonia delle bandiere, Meloni, Biden e gli altri leader hanno assistito al lancio dei paracadutisti della Folgore, che sono arrivati dal cielo portando le bandiere dei sette Paesi membri del G7 e dell’Unione europea.

Nel video sembra che Biden si allontani dal gruppo senza motivo, venendo quindi “ripreso” dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

In realtà nel video completo non tagliato si vede che il presidente Usa si attarda per un momento per salutare e complimentarsi con uno dei paracadutisti.

I dubbi sulla salute di Joe Biden

Al di là del video, ci sono da tempo negli Stati Uniti dubbi sulla salute di Joe Biden, 82 anni a novembre, e sulla sua capacità di continuare ad essere presidente.

Fonte foto: ANSA Joe Biden e gli altri leader del G7 durante la cerimonia delle bandiere

La campagna elettorale di Donald Trump insiste molto su questo aspetto in vista delle elezioni presidenziali, nonostante l’imprenditore abbia solo 4 anni in meno di Biden. Ma i dubbi e i timori sulla tenuta del presidente sono estesi a tutta la società americana.

Secondo un recente sondaggio della Cbs, un quarto degli elettori americani dice che né Biden né Trump sono nelle condizioni mentali e cognitive per servire come presidenti.

In un articolo di alcuni giorni fa del Wall Street Journal diversi parlamentari repubblicani sotto anonimato hanno raccontato aneddoti sulla “lentezza” e sulla “rigidità” del presidente in alcuni incontri a porte chiuse.

Come sta il presidente americano

Su Time, in una intervista a Biden dello scorso mese, si sottolineava “la sua andatura rigida, la voce smorzata, la sintassi irregolare“. La camminata incerta, le lentezze e la rigidità del presidente Usa lo accompagnano ormai in ogni uscita pubblica.

Lo stress della campagna elettorale ha ovviamente il suo peso, unito ai tanti impegni istituzionali può avere effetti sul fisico di un uomo anziano come Biden.

Come si è visto al G7 pugliese, con il suo staff che ha annullato la cena prevista con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando di un “affaticamento” di Biden.

La Casa Bianca continua a ripetere che nella visita annuale di febbraio, il medico ha concluso che Biden ha le capacità per servire come presidente. Ma i dubbi di tanti restano.