Jim Carrey torna a recitare dopo una lunga pausa: "Mi servono soldi", messa in vendita anche la villa

Jim Carrey si ritira, anzi no: nel 2022 il re dei caratteristi di Hollywood aveva annunciato che molto probabilmente avrebbe lasciato le scene. Ma eccolo tornare nei panni del dottor Robtnik in Sonic the Hedgehog 3, che arriverà nelle sale italiane a gennaio. Così l’attore ha motivato il suo ritorno davanti alla telecamera: “Ho bisogno di soldi”.

Quando Jim Carrey aprì al ritiro

Nell’aprile 2022 Jim Carrey, dopo aver partecipato alle riprese di “Sonic the Hedgehog 2” aveva dichiarato che la sua carriera d’attore sarebbe forse finita per sempre.

“Bene, vado in pensione. Sì, probabilmente. Sono abbastanza serio”, aveva detto durante il tour stampa di Sonic 2. “Dipende: se gli angeli portassero una sorta di copione scritto con inchiostro dorato che mi dice che sarà davvero importante che le persone lo vedano, potrei continuare lungo la strada, ma mi prenderò una pausa“.

Perché Jim Carrey torna a recitare

Carrey tornerà dunque a vestire i panni del dottor Robtnik nel terzo film tratto dal porcospino più veloce dei videogiochi.

Così l’attore ha motivato la sua marcia indietro ai microfoni di AP Entertainment: “Prima di tutto perché interpreto un genio, il che è un po’ forzato; secondo perché ho comprato un sacco di roba e ho bisogno di soldi, francamente”.

Messa in vendita la villa

A febbraio 2023 Jim Carrey aveva messo in vendita la sua favolosa villa di Los Angeles per 29 milioni di dollari, una casa contemporanea in stile ranch con oltre 3.800 metri quadrati di spazi abitativi e oltre mezzo ettaro di spazio esterno.

La casa da sogno comprende un campo da tennis illuminato, una piscina con cascata, un centro benessere, giardini, una sauna a infrarossi, un bagno turco, una palestra, uno spazio per lo yoga e un garage per tre auto. In assenza di offerte, Carrey ha ridotto il prezzo di vendita a 19 milioni di dollari, sperando di invogliare qualche acquirente.

I prossimi film

Oltre a Sonic 3, Jim Carrey figura nel cast di un altro film: Evergreen Pines and the Fading Summer, di David Robert Mitchell. Le riprese inizieranno nel 2025.