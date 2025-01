Jessica Morlacchi su Memo Remigi e la pace fatta: "La nostra amicizia non era da buttare"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Jessica Morlacchi, uno dei volti del Grande Fratello, ha abbandonato il gioco. L’ex cantante dei Gazosa e oggi showgirl si è raccontata a Verissimo tornando a parlare, fra le altre cose, di quanto avvenuto in diretta con Memo Remigi su Rai 1. I due oggi hanno fatto pace.

Chiarimento con Memo Remigi

“Io e Memo Remigi ci siamo chiariti tra di noi”, ha raccontato Jessica Morlacchi. “Lui ha preferito non farlo sotto i riflettori”.

“Di base c’era un’amicizia profonda, abbiamo condiviso tanti momenti lavorativi insieme. Ci siamo sentiti al telefono e ad agosto lui mi ha fatto l’in bocca al lupo per l’ingresso al Grande Fratello”, ha aggiunto.

Il frame che mostra il contatto fra Memo Remigi e Jessica Morlacchi

“Io e Memo ci vogliamo bene. Io perdono le brave persone, non c’è un motivo per continuare ad essere arrabbiati. Mi sono tanto arrabbiata, ma abbiamo parlato e c’è stato dialogo. La nostra amicizia non era da buttare”, ha concluso la showgirl.

Cosa è successo fra Morlacchi e Remigi

Il “fattaccio” era avvenuto il 21 ottobre 2022: durante la trasmissione Oggi è un altro giorno su Rai 1, il cantante aveva palpeggiato in diretta Jessica Morlacchi, che aveva reagito con un’espressione sgomenta.

“Scherzando le ho dato una pacchetta sul sedere. Non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona”, aveva poi detto Remigi. Lo stesso cantante, tramite una nota, aveva chiesto scusa a Morlacchi e a tutti i telespettatori parlando di un “gesto innocente e scherzoso”.

Remigi venne comunque sospeso dalla trasmissione per “violazione del Codice Etico dell’Azienda”, come scrisse la Rai in una nota.

Perché Morlacchi ha lasciato il Grande Fratello

Dell’ex cantante dei Gazosa si è parlato di nuovo per la sua partecipazione al Grande Fratello. Durante il programma è stata protagonista di una lite con Helena Prestes, culminata nel lancio di un bollitore.

Il GF l’ha mandata in nomination, ma Jessica ha deciso di abbandonare la trasmissione: “Ho abbandonato con grande dolore perché non mi è andata giù di essere stata messa sullo sesso piano di una persona che mi ha tirato un bollitore”, ha detto.