È stato avvistato a Capri Flying Fox, considerato lo yacht più costoso al mondo. Lungo 136 metri, a bordo dell’imbarcazione ci 11 mini-appartamenti, piscina, spa e tre cucine. Secondo alcune voci il mega yacht sarebbe di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ma non ci sono conferme.

Lo yacht Flying Fox a Capri

Ogni estate l’Italia viene scelta come meta di vacanza da tanti ricchi e super ricchi, come testimoniato dai tanti yacht privati in giro lungo le coste italiane.

Come Flying Fox, mega yacht di 136 metri considerato il più costoso al mondo, che è stato avvistato in questi giorni a Capri, come riporta Morning News su Canale 5.

Koru, il mega veliero di Jeff Bezos

11 appartamenti, piscina e spa: quanto costa il mega yacht

Lungo 136 metri, Flying Fox è stato costruito nel 2019 nei rinomati cantieri Lurssen a Brema, in Germania. Il design dell’imbarcazione porta la firma di due prestigiosi studi di progettazione: Espen Øeino di Montecarlo e Mark Berryman di Lymington, Regno Unito.

A bordo dello yacht ci sono 11 mini-appartamenti che possono ospitare fino a 25 persone, mentre l’equipaggio al completo è composto da 54 persone.

Nella lussuosa imbarcazione ci sono anche un piscina, una Spa da 400 metri quadrati e tre cucine, ed è dotata di quattro moto d’acqua e un tender. Il suo valore è stimato in 500 milioni di dollari.

È di Jeff Bezos?

Si ipotizza che Flying Fox appartenga al miliardario fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ma lui non ha mai confermato.

In realtà la proprietà del mega yacht sarebbe da attribuire al miliardario russo Dmitry Kamenshchik, presidente dell’aeroporto Domodedovo di Mosca.

Lo yacht viene noleggiato attraverso una società monegasca ai pochi che se lo possono permettere, tra cui Bezos, che l’avrebbe usato in più occasioni.

Di proprietà del fondatore di Amazon è invece Koru, un lussuoso veliero a tre alberi lungo 127 metri, realizzato nel 2023 in Olanda e costato oltre mezzo miliardo di dollari.