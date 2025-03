JD Vance contro il giornalista Antonello Guerrera di Repubblica, scontro su X: "Disonesto", cos'è successo

Scontro sui social tra il vicepresidente Usa JD Vance e il giornalista di Repubblica Antonello Guerrera. Il numero due della Casa Bianca ha attaccato il corrispondente da Londra per il quotidiano italiano, reo di aver riportato le sue dichiarazioni sui soldati e caduti in Europa, giudicate specialmente nel Regno Unito come irrispettose.

La frase di JD Vance

Commentando l’intenzione di Francia e Regno Unito di schierare truppe di peacekeeping in Ucraina, in un’intervista a Fox News, JD Vance aveva definito i contingenti promessi come “20mila soldati mandati da Paesi a caso che non hanno mai combattuto una guerra negli ultimi 30 o 40 anni”.

Una dichiarazione ripresa dal corrispondente da Londra per Repubblica, Antonello Guerrera, che in un suo post su X ha fatto esplicitamente riferimento ai due Paesi non citati dal vicepresidente Usa.

L’attacco ad Antonello Guerrera

Vance ha quindi ripreso dal suo profilo il post del giornalista di Repubblica, bollandolo come “assurdamente disonesto” e specificando di non aver “mai citato Regno Unito e Francia. Entrambi hanno combattuto con onore al fianco dei nostri soldati per 20 anni e oltre”.

“Ma bisogna dirlo chiaramente – ha poi aggiunto il vicepresidente Usa – per partecipare alla spedizione di truppe di peacekeeping si sono offerti Paesi che non hanno l’esperienza e nemmeno l’equipaggiamento militare”.

Le reazioni nel Regno Unito

La dichiarazione rilasciata in Tv da Vance non è sembrata stonata soltanto al giornalista di Repubblica, ma ha scatenato la reazione della stampa e della politica inglese.

Ne sono dimostrazione le prime pagine dei giornali britannici del 5 marzo: “Vergogna” ha titolato il tabloid di sinistra Daily Mirror, mentre il tabloid di destra Daily Express ha rilanciato le dichiarazioni dell’ex ministro delle forze armate, il conservatore Johnny Mercer, che ieri aveva definito Vance su X un “pagliaccio”.

“Il clown Vance oltraggia così i nostri 636 eroi di guerra” ha scritto l’Express in prima pagina sulla foto dei caduti britannici in Afghanistan e Iraq. Il Daily Star è arrivato a chiamare il vicepresidente Usa “asino”.

Dal canto suo Guerrera ha risposto all’attacco chiedendo a Vance di chiarire a quali Paesi facesse riferimento, per poi postare gli articoli del New York Times e del Wall Street Journal: “Vance scatena indignazione in Gran Bretagna per i suoi commenti” è il biasimo del Nyt, mentre la direzione del quotidiano finanziario pubblica un editoriale scritto dal titolo “Le guerre dimenticate da Vance”.