Jasmine Buha caduta dalla moto ad Aprilia e poi travolta da un furgone su via Nettunense: morta a 19 anni

Un tragico incidente stradale ad Aprilia, fra le province di Roma e Latina, è costato la vita a Jasmine Buha, una ragazza di soli 19 anni morta dopo essere caduta dalla moto guidata dall’amico, in via Nettunense, poi investita da un furgone. La ragazza, violinista di talento, è deceduta sul colpo. Il conducente del furgone è fuggito senza fermarsi, e ora è in corso una caccia all’uomo.

Incidente in via Nettunense ad Aprilia, morta Jasmine Buha

Il drammatico incidente è avvenuto nella notte fra domenica 11 e lunedì 12 agosto in via Nettunense, arteria che congiunge Roma ad Anzio e Nettuno, passando anche per il comune di Aprilia, dove l’episodio è avvenuto.

La 19enne, che viaggiava come passeggera su una moto Honda guidata da un amico, ha perso il controllo del mezzo ed è caduta in mezzo alla strada.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incidente è avvenuto sulla via Nettunense all’altezza di Aprilia (Latina)

Un furgone, sopraggiunto dall’altra direzione, l’ha colpita in pieno, uccidendola sul colpo. Il conducente del mezzo, invece di fermarsi a prestare soccorso, ha continuato la sua corsa, e non è ancora chiaro se si sia reso conto di quanto accaduto.

Chi era Jasmine Buha, la ragazza morta nell’incidente

La comunità locale è profondamente colpita e in lutto per la perdita di Jasmine Buha, un talento musicale promettente e una ragazza dal futuro luminoso, strappata alla vita troppo presto.

Come racconta chi la conosceva, la giovane era considerata un vero prodigio della musica. Le sue straordinarie capacità erano emerse a partire dagli anni delle scuole medie, quando gli insegnanti della “Matteotti” di Aprilia rimasero colpiti dalla sua naturale inclinazione verso il violino.

Furono loro a suggerire alla ragazza di continuare il suo percorso artistico al liceo musicale, un consiglio che Jasmine seguì con passione. Decisa a perfezionare le sue abilità, si iscrisse al liceo Manzoni di Latina, dove ha continuato a distinguersi per la sua eccezionale dedizione e bravura.

I suoi insegnanti la ricordano con affetto, increduli di fronte alla tragica notizia che ha spezzato una carriera così promettente e una vita piena di speranze.

Il drammatico incidente di Brindisi

Nella stessa giornata un tragico incidente ha causato la morte di un ragazzo di 24 anni a Torre Santa Sabina, vicino Brindisi. Il giovane, originario di Busto Arsizio (Varese), si trovava in vacanza in Salento con amici.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 del 12 agosto, quando lo sportello dell’auto accanto al suo sedile si è improvvisamente aperto. Il ragazzo è caduto sull’asfalto, colpendo un vaso di cemento e morendo sul colpo.

I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica, mentre il veicolo è stato sequestrato. Sul luogo sono intervenuti anche i sanitari del 118 e il medico legale.