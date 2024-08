Incidente a Torre Santa Sabina nel Brindisino, si apre portiera dell'auto e finisce in strada: morto 24enne

Sarebbe caduto sull’asfalto dall’auto in corsa dopo che lo sportello si è aperto all’improvviso. Un ragazzo di 24 anni è morto per strada a Torre Santa Sabina, frazione di Carovigno, in provincia di Brindisi, in circostanze ancora da ricostruire. La vittima era originaria di Busto Arsizio (Varese) e si trovava in vacanza in Salento con un gruppo di amici.

L’incidente a Torre Santa Sabina

L’incidente si sarebbe verificato nel centro abitato del borgo marinaro nel Brindisino, in via Basento, intorno alle 3.30 della notte tra domenica 11 agosto e lunedì 12.

Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli inquirenti, il ragazzo si trovava a bordo di un Opel Corsa insieme ad altri amici, anche loro residenti in Lombardia.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La località di Torre Santa Sabina, marina di Carovigno, nel Brindisino, dove il 24enne di Busto Arsizio è morto in vacanza

La morte del 24enne

Mentre era seduto sui sedili posteriori dell’auto, per cause in corso di accertamenti, la portiera si sarebbe aperta di colpo e il 24enne è finito fuori dal veicolo in movimento. Cadendo per strada avrebbe colpito un vaso in cemento, morendo sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, che però non hanno potuto far nulla per salvare la vita del 24enne.

I militari dell’Arma sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e il pm di turno del tribunale di Brindisi ha disposto il sequestro del mezzo. L’unica certezza al momento è che non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Sul posto anche il medico legale che ha effettuato una prima ispezione del cadavere, poi trasportato al cimitero di Ostuni, a disposizione della Procura. Gli amici della vittima sono stati ascoltati dai carabinieri.

L’incidente a Campolaratto

Circa 24 ore prima un altro ragazzo è rimasto ucciso per strada in un incidente a Campolaratto, in provincia di Benevento, mentre si trovava anche lui in auto con degli amici.

La vittima di 31 anni è morto nell’impatto tra l’auto sul quale viaggiava con altri tre coetanei, un muro prima, e un pilone di un ponte poi, intorno alle 4.30 della notte tra sabato 10 e domenica 11 agosto.