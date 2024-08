Incidente a Campolattaro, Benevento, auto contro un muro e un pilone di un ponte: un morto e tre feriti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Un grave incidente si è verificato a Campolattaro, in provincia di Benevento, e ha provocato la morte di un ragazzo di 31 anni e il ferimento di altre tre persone. Uno di essi è stato trasportato in ospedale in codice rosso ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Incidente a Benevento: chi era la vittima

Il terribile impatto tra l’auto sulla quale viaggiavano i quattro e, prima un muro, e poi un pilone di un ponte è avvenuto intorno alle 4.30 della notte tra sabato 10 e domenica 11 agosto.

A perdere la vita è stato l’autista, Carlo Fallace, 31 anni di Benevento ma residente a Fragneto Monforte.

L'incidente è avvenuto a Campolattaro, Benevento

Schianto nella notte nel Sannio: la ricostruzione

Ancora da accertare le cause che hanno portato la Volkswagen Tiguan sulla quale viaggiavano a schiantarsi contro i due ostacoli.

I ragazzi tornavano da Morcone dove avevano trascorso la serata.

Sul luogo dell’incidente si sono diretti subito vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Campolattaro, chi sono gli altri feriti e come stanno

Gli altri tre amici feriti, come riporta Il Mattino, sono Rocco, 29 anni, Mario e Michele, 30 e 29, quest’ultimi nipoti di Carlo. Uno di essi è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento ma le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Dopo l’incidente occorso sulla provinciale nel Sannio, in Campania, la salma di Carlo Fallace è stata trasferita all’obitorio dello stesso ospedale.

Il sindaco di Fragneto Monforte, Luigi Facchino, ha scritto: “Carlo un giovane che aveva fatto dell’impegno e della laboriosità le cifre della sua giovane esistenza, ora bruscamente interrotta da una delle tragedie con le quali la vita ci costringe purtroppo a fare i conti”.