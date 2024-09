Jannik Sinner prosciolto del tutto dall'accusa di doping: l'agenzia Wada ha deciso di non fare ricorso al Tas

L’incubo è definitivamente archiviato, ora Jannik Sinner può godersi tranquillamente la sua ultima vittoria, il leggendario successo agli Us Open. La Wada (Agenzia Internazionale Antidoping ) ha deciso di non fare ricorso sul caso doping-Clostebol. Il numero uno al mondo del tennis può tirare un lunghissimo sospiro di sollievo, non andrà incontro ad alcuna eventuale squalifica e le sue recenti imprese non saranno sporcate in alcun modo.

Sinner, caso doping: la Wada non fa ricorso, ok la sentenza dell’Itia

Sinner da oggi è totalmente prosciolto da ogni accusa di doping. La segreteria del Tribunale Arbitrale internazionale dello Sport (Tas) l’ha confermato martedì mattina al Corriere della Sera, rivelando che la Wada non ha presentato ricorso contro la sentenza dell’Itia (International Tennis Integrity Agency) dello scorso 19 agosto.

L’Itia, si ricorda, ha prosciolto da ogni responsabilità Sinner per la doppia positività al Clostebol rilevata lo scorso marzo. La Wada ha avuto tempo 21 giorni per presentare ricorso. Ha deciso di non farlo.

Fonte foto: ANSA Jannik Sinner

Assoluzione definitiva per Sinner: incubo finito

Dunque assoluzione definitiva. Per il numero uno del tennis mondiale finisce l’incubo che lo ha attanagliato per mesi.

Si conferma quindi la consuetudine per cui Wada non si oppone alle sentenze delle agenzie indipendenti come quelle di atletica, ciclismo e tennis, considerandole motivate dal punto di vista giuridico.

Sinner: “La vicenda Clostebol è ancora nella mia mente”

Poco prima che arrivasse la notizia inerente alla sua assoluzione totale, Sinner è tornato a parlare del periodo difficile vissuto a causa della doppia positività. Ha dovuto convivere per mesi con una spada di Damocle che avrebbe potuto infilzarlo da un momento all’altro. Nonostante questo la sua mente è stata più forte di tutto e tutti. Si è presentato a Cincinnati e ha vinto, si è presentato agli Us Open e ha ottenuto un trionfo mitico.

“La vicenda – ha dichiarato in un’intervista al CorSera – è ancora nella mia mente, non ne è uscita. Ho cercato di rimanere concentrato sul torneo sentendomi supportato dalle persone che mi vogliono bene, e ormai il mio team mi conosce meglio dei miei genitori“.

“Mi sono molto legato ai miei coach. Credo di aver fatto un buon lavoro ma non è che mi sono dimenticato di quello che è successo. Non è passato”, ha aggiunto.

Ora che si è saputo che la Wada non presenterà ricorso e che quindi la vicenda è definitivamente conclusa, Sinner può cominciare a levarsi dalla testa quello spettro che lo ha tormentato per tanto, troppo tempo. Go Jannik, go!