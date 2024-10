Jannik Sinner batte Djokovic e vince l'Atp di Shanghai: quanto incasserà di montepremi il tennista italiano

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Trionfo di Jannik Sinner. Il tennista italiano numero uno al mondo batte Novak Djokovic in finale al torneo Atp 1000 di Shanghai e conquista il trofeo, rafforzando la sua posizione nella classifica dei migliori al mondo. Ecco quanto ha incassato in totale.

Jannik Sinner vince a Shanghai

Il tennista numero uno al mondo, l’italiano Jannik Sinner, ha vinto il torneo Atp 1000 di Shanghai battendo in finale Novak Djokovic, quarto nella classifica mondiale, in due set, con il punteggio di 7-6, 6-3.

All’atleta italiano è bastato un singolo break per aggiudicarsi l’incontro, grazie alla vittoria del tiebreak nel primo set. Questo successo consolida la prima posizione di Sinner nella classifica dei migliori tennisti uomini al mondo.

Si tratta del settimo titolo dell’anno per Sinner, che nega anche a Djokovic il centesimo torneo in carriera vinto. Il torneo di Shanghai è andato ad aggiungersi ai due Atp 500, agli altri tre Atp 1000 e ai due Slam, gli Us Open e gli Australian Open.

Il montepremi di Shanghai: quanto ha vinto Sinner

Come ogni torneo tennistico, anche l’Atp 1000 di Shanghai aveva un montepremi che gli atleti che hanno partecipato con buoni risultati si sono spartiti. In totale erano stati messi a disposizione 8 milioni e 150mila dollari.

Al vincitore, Jannik Sinner, sono andati 1,1 milioni di dollari, circa un milione di euro. Djokovic, l’altro finalista, ha ottenuto 585mila dollari, mentre i due sconfitti in semifinale si sono fermati a 325mila dollari.

Questi tornei assegnano anche punti per la classifica Atp dei migliori tennisti al mondo. Al vincitore ne vanno 1.000, 650 a chi viene sconfitto in finale, 400 a chi arriva in semifinale e 200 a chi si ferma ai quarti.

Come cambia la classifica Atp

Jannik Sinner rimane quindi il numero uno al mondo, tamponando la sconfitta in finale di Pechino che gli aveva tolto 500 punti. La classifica dei migliori tennisti al mondo funziona infatti in maniera particolare.

I punti non si accumulano soltanto ma, ogni volta che si svolge un torneo, i tennisti che vi hanno partecipato l’anno precedente si vedono decurtati i punti che hanno ottenuto con la performance di 12 mesi prima.

Quindi Sinner, che nel 2023 a Shanghai si era fermato al quarto turno ottenendo pochissimi punti, ha potuto aumentare sensibilmente il proprio margine in classifica su Alcaraz, che lo insegue al secondo posto.