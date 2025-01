James Senese chiede scusa a Borrelli e ai napoletani: "Ero emozionato dopo il film su Pino Daniele"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Fine della partita: James Senese chiede scusa a Francesco Emilio Borrelli e a tutti i napoletani anche a nome di sua figlia Anna. Dopo il caos scatenatosi a seguito del video postato dal deputato in cui si documentava la sosta selvaggia di Anna Senese sulle strisce pedonali, il noto sassofonista si è affidato ai social per ammettere lo sbaglio.

James Senese chiede scusa: il video sui social

Un ritratto alle spalle, un microfono professionale con filtro anti-pop e l’espressione provata dalle polemiche. James Senese ha postato le sue scuse sui social con un video rivolto in primo luogo al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e in secondo luogo a tutti i napoletani.

“Sono qui per chiedere scusa per ieri sera, quello che è successo è stato sbagliato e ingiustificabile“, così esordisce il noto artista nel suo videomessaggio.

“Essere mia figlia non significa potersi permettere certe cose”, continua Senese, che infine dà ragione a Borrelli per il suo operato. In chiusura l’artista spiega le ragioni del suo comportamento.

Senese spiega che nel momento in cui si confrontava con il deputato era fortemente provato dall’emozione dopo la visione del documentario Nero a Metà dedicato a Pino Daniele: “Non è una giustificazione”, precisa il sassofonista, “ma è giusto chiedere scusa quando si sbaglia”, quindi l’artista chiede perdono a nome suo e a nome di sua figlia Anna.

La lite tra la figlia di James Senese e Borrelli

Il 4 dicembre presso il The Space Cinema di Fuorigrotta, a Napoli, era prevista la proiezione del documentario sulla vita del compianto Pino Daniele, scomparso il 4 gennaio 2015.

Francesco Emilio Borrelli si trovava all’esterno del multisala per documentare il problema della sosta selvaggia, quando un’auto si è parcheggiata sulle strisce pedonali. Il deputato ha chiesto alla conducente di spostarla, ma la donna si è presentata come “la figlia di James Senese” e non ha assecondato la richiesta.

Poco dopo lo stesso James Senese è intervenuto e, rivolgendosi proprio a Borrelli, ha detto: “Ricordati una cosa, che qua nun ce sta niente a fa’, nessuno cambierà il modo proprio d’essere”. Successivamente lo stesso artista, intervistato da Fanpage, ha criticato l’operato di Borrelli con queste parole: “Dovrebbe prendersela con i delinquenti”, sostenendo che i suoi video “fanno solo audience”.

Le critiche a Senese sui social

Appresa la notizia delle scuse di Senese, per il momento Borrelli si è limitato a condividere il video dell’artista senza commentare. Non si esclude che nelle prossime ore il deputato possa spendere più parole per rispondere all’artista.

Intanto sui social, sia sul profilo di Borrelli che sulla pagina di Senese, gli utenti stanno manifestando il loro dissenso: “Non devi chiedere scusa tu, ma tua figlia” è la contestazione più ricorrente da parte di follower che parlano di “brutta caduta di stile” ma che apprezzano il passo indietro.

“Maestro! Tu si omm’ e sei sempre o cap’ r’o funk!”, scrive qualcun altro per risollevare gli animi.