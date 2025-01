James Senese difende la figlia dopo la lite con Borrelli per la sosta sulle strisce: "Cose che fanno audience"

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha sorpreso e ripreso la figlia del noto sassofonista James Senese mentre parcheggiava sulle strisce pedonali a Napoli. Il video girato dal deputato ha fatto il giro del web. Nel filmato, inoltre, lo stesso artista interviene per difendere la figlia. Senese, infine, sostiene che gli interventi di Borrelli “non servono a nulla”.

La lite tra Borrelli e la figlia di James Senese

Il 4 gennaio il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui social pubblica ogni giorno i suoi reportage sui problemi della città di Napoli, ha raggiunto l’esterno del cinema The Space di Fuorigrotta per documentare la sosta selvaggia di alcuni conducenti.

Mentre il deputato discuteva sul problema dell’occupazione degli scivoli riservati ai disabili un’auto si è fermata lungo le strisce pedonali. Borrelli ha raggiunto la conducente per farle notare la sosta irregolare, e la donna si è presentata come “la figlia di James Senese”.

Anna Senese, questo il nome, ha subito lasciato intendere la sua volontà di non essere ripresa mentre Borrelli la incalzava: “E quindi? Che significa che sei la figlia di James Senese?”, ma la donna si è allontanata dall’auto senza ovviare al problema segnalato.

Poco dopo lo stesso James Senese è intervenuto per commentare l’accaduto, ma gli animi si sono scaldati. Il noto artista, rivolgendosi a Borrelli, ha riconosciuto il valore del suo operato ma ha aggiunto: “Ricordati una cosa, che qua nun ce sta niente a fa’, nessuno cambierà il modo proprio d’essere”.

Le replica del deputato

Nello stesso video e in una nota pubblicata su Facebook, Borrelli sostiene di non condividere le parole usate da Senese per difendere la figlia e aggiunge: “Allora perché avete combattuto? Allora a quello che raccontate non credete neanche voi?”.

In calce al video, infine, il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra si definisce “profondamente deluso” dall’artista che “invece di invitare la figlia a chiedere scusa per il suo comportamento incivile” ha liquidato il dibattito sostenendo che “nulla cambierà mai”.

La critica di Senese contro Borrelli

Dopo l’accaduto il noto sassofonista è stato ascoltato da Fanpage per un commento. James Senese e sua figlia avevano raggiunto il The Space Cinema per seguire il documentario Nero a Metà dedicato alla memoria del compianto Pino Daniele scomparso il 4 gennaio 2015, esattamente dieci anni fa.

Alla redazione di Fanpage Senese ha criticato l’intervento di Borrelli, sostenendo che “dovrebbe prendersela con i delinquenti” dato che “non dovrebbe essere lui a fare queste cose” le quali, sempre secondo l’artista, “non servono a nulla”, piuttosto “fanno solo audience“.