Italo Bocchino si sposa con la chirurga estetica Giuseppina Ricci: "Ogni tre settimane mi ritocca il viso"

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

“Ogni tre settimane, sono costretto a stendermi sul suo lettino per un’ora e mi fa trattamenti che non capisco e di cui non chiedo”: ammette così Italo Bocchino, direttore del Secolo d’Italia ed ex esponente di punta della stagione berlusconiana, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ nella quale racconta la sua storia con la chirurga estetica Giuseppina Ricci, sua promessa sposa.

L’ex dirigente di Alleanza Nazionale, affondato a fianco di Gianfranco Fini in seguito alla storica “cacciata” del Cavaliere, era sparito dalla politica dopo il fallimento delle elezioni del 2013, ma da quando Giorgia Meloni è al Governo è tornato alla ribalta televisiva.

Il ritorno di Italo Bocchino

Da nove anni Italo Bocchino è direttore editoriale del Secolo d’Italia. Negli anni all’apice della sua carriera politica era già finito in diverse occasioni tra le pagine della cronaca rosa prima per il divorzio dalla produttrice Gabriella Buontempo e i pettegolezzi di presunto tradimento con una ministra. Poi, come ricostruito dal ‘Corriere’, per le storia con Sabina Began.

Fonte foto: ANSA Italo Bocchino nel 2019 alla conferenza per la commemorazione dei 20 anni dalla scomparsa di Giuseppe Tatarella

Infine la relazione con la chirurga estetica e futura moglie Giuseppina Ricci: “Io – dice Italo Bocchino – dopo la separazione, oltre che a ritrovare un’identità dopo quasi 30 anni di politica, avevo investito il tempo sulle mie due figlie. Avevo avuto delle relazioni di banale consumo, ma desideravo una coppia stabile”.

Le nozze con Giuseppina Ricci

Dopo sei anni di relazione i due hanno annunciato le nozze in programma a Ronciglione, in provincia di Viterbo, raccontandosi al ‘Corriere’. “Abbiamo passato tutte le fasi, incluso superare una crisi – dice la dottoressa – Io ho due figlie di 14 e 15 anni, Italo ne ha due di 20 e 21. A un certo punto, ci eravamo messi tutti in una sola casa, le ragazze si piacevano, ma il Covid ci ha sderenati”.

Come spiega la futura sposa, 44 anni, tra le tante cose in comune la coppia condivide anche la stessa storia politica, o quasi: “Le ultime volte, ho votato 5Stelle, ma ho un legame singolare col Movimento Sociale: il primo voto, nel ‘93, l’ho dato a Gianfranco Fini sindaco di Roma, cosa che incrinò il rapporto con mio padre, che aveva fatto il ’68 con Lotta Comunista. Per due anni, non ci parlammo, dovetti andare a vivere da una zia. Ora, non le dico quanto mi preoccupava dirgli di Italo. Alla fine, le mie tre sorelle hanno organizzato una cena, gliel’ho confessato e lui: almeno è intelligente”.

Ad unirli in matrimonio sarà proprio Gianfranco Fini, ma alla domanda se la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà presente al matrimonio Bocchino risponde così: “No: abbiamo rapporti politici, ma non ci frequentiamo. Siamo generazioni diverse”.