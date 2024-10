Italia - Israele, zona rossa a Udine: scritte contro Regione e Comune prima della manifestazione pro Palestina

Udine blindata: la città si appresta a ospitare due eventi distinti e ad alto rischio di disordini nelle prossime ore. Alle ore 17 di lunedì 14 ottobre partirà una manifestazione pro Palestina, mentre in serata si svolgerà l’incontro di Nations League tra Italia e Israele.

Attacco alla Regione Fvg e al Comune di Udine: “Complici del genocidio”

Nelle scorse ore sono apparse delle scritte contro la Regione Fvg e il Comune di Udine. Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre è spuntata sui muri del Palazzo della Regione in via Sabbadini la frase “Regione Fvg complice del genocidio palestinese #BanIsrael #nopatrocinio”.

Imbrattato anche il piazzale del Palazzo comunale in via Lionello dove è campeggiata la scritta “Comune di Udine complice del genocidio palestinese #BanIsrael #nopatrocinio”.

Fonte foto: ANSA

Allerta massima a Udine per Italia – Israele

Le autorità locali hanno deciso di innalzare al massimo le misure di sicurezza per garantire l’ordine pubblico. Saranno circa un migliaio gli agenti che controlleranno che la manifestazione pro Palestina e i movimenti attorno e dentro lo stadio non sfocino in atteggiamenti violenti.

Gli uomini delle forze dell’ordine presidieranno i punti nevralgici della città, specialmente quelli nei pressi dello stadio, dove sono attesi poco più di 12000 spettatori su una capienza di 25000.

Le strade principali adiacenti alle zone d’accesso dello stadio sono state chiuse al traffico a partire dalla mattinata del 14 ottobre. Previsti controlli stringenti sugli spettatori, per questo è consigliabile recarsi all’evento con largo anticipo.

Arruolati anche 450 steward per controllare e monitorare attentamente gli ingressi allo stadio attorno a cui è stata istituita una zona rossa già da sabato sera.

Corteo pro Pal: presenti oltre 85 associazioni

Massima attenzione anche sul corteo pro Palestina che non ha alcun collegamento con il match di Nations League. Il timore delle autorità è però che gruppi di persone facinorose tentino di raggiungere lo stadio per provocare scontri con la polizia.

Per quel che riguarda il corteo pro-Pal, al quale hanno già aderito più di 85 associazioni, l’inizio è previsto per le ore 17 in centro città partendo da piazza della Repubblica. La manifestazione si concluderà in piazza XX Settembre.

Venerdì scorso si è svolta una riunione in Questura dove è stato preso in esame ogni tipo di scenario, anche il più tragico. Questo il motivo per cui presso lo stadio è in corso l’installazione di enormi dissuasori con l’obiettivo di azzerare il rischio di attacchi terroristici.