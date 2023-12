It Wallet è l'app che sostituirà Spid e Cie: come funziona e quando si potrà scaricare il portafoglio digitale

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

It Wallet è la nuova app che sostituirà Spid e Cie. Si tratta di un portafoglio digitale che permetterà di conservare al suo interno tutti i documenti utili, dalla carta d’identità alla tessera sanitaria, dalla tessera della disabilità alla patente di guida e la tessera elettorale. Spid e Cie non saranno davvero sostituiti, ma finiranno all’interno di questo spazio digitale che, come un portafoglio fisico, conterrà tutti i documenti per interagire con la Pubblica Amministrazione.

Che cos’è It Wallet?

It Wallet è stato pensato per essere un “portafoglio digitale”, un raccoglitore di documenti e tessere utili alla vita quotidiana sempre più smart. Al suo interno, così da avere a portata di mano ogni documento necessario, saranno conservate le identità elettroniche come Cie, la Carta d’identità elettronica e l’identità digitale Spid.

Lo strumento digitale è stato annunciato nei giorni scorsi dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti, presso l’Audizione alla Camera. Sappiamo che sarà integrato nell’app IO e che affronterà nei prossimi giorni la sua fase di test, prima di uscire per il pubblico verso la metà del 2024.

Fonte foto: ANSA L’app IO raccoglierà tutti i documenti grazie alla funzione di It Wallet

Come funziona: i documenti contenuti

Dalle prime informazioni, sappiamo che It Wallet sarà un vero e proprio contenitore di documenti e tessere. Si tratta però di un “portafoglio digitale” senza spazio per le tessere del supermercato, ma solo quelle necessarie all’identità elettronica presso le PA, come Cie e Spid, che saranno contenute al suo interno e non cancellate (il governo Meloni lo aveva anticipato). It Wallet permetterà di accedere ai servizi in formato sempre più digitale.

Quali documenti potrà contenere? La lista:

la Carta d’identità elettronica

la Patente di guida (in futuro)

la Tessera sanitaria

la Carta europea della disabilità

la tessera elettorale (in futuro)

Quando sarà disponile?

It Wallet, che non sarà un’app, ma un servizio integrato all’interno di IO (l’app dei servizi pubblici) potrebbe essere presto disponibile. La fase di test sarà avviata nei prossimi giorni e a partire da metà 2024 potrebbe approdare negli smartphone degli italiani.

Il progetto prevede la pubblicità dello strumento già tra gennaio e febbraio. Il governo spera che dal rilascio, verosimilmente a giugno 2024, al 2025 saranno almeno 42,5 milioni gli italiani con It Wallet attivo.