Israele ha attaccato gli Houthi in Yemen, bombardato il porto di Hodeida in risposta all’esplosione a Tel Aviv

Morti e feriti in Yemen in seguito all’attacco lanciato da Israele contro il porto di Hodeida sul Mar Rosso, controllato dal regime degli Houthi. Il raid è stato è stato realizzato dall’esercito israeliano in risposta alla rivendicazione da parte degli Houthi di un’esplosione avvenuta a Tel Aviv nella quale era stata una uccisa una persona.

Raid di Israele sulla città di Hodeida nello Yemen

L’attacco è stato lanciato dalle forze armate israeliane nella serata di sabato 20 luglio contro la città di Hodeida, principale porto commerciale dello Yemen controllato dal regime dei ribelli Houthi.

Un intenso bombardamento ha colpito delle strutture petrolifere nella zona del porto, causando diversi morti e feriti.

L’agenzia yemenita Saba, citando il ministro della Salute, ha riferito che l’attacco israeliano ha ucciso 3 persone, i feriti sono almeno 87.

L’attacco in risposta all’esplosione di Tel Aviv

È la prima volta che Israele attacca direttamente lo Yemen. Le forze armate israeliane hanno confermato di aver colpito quelli che ritiene essere “obiettivi militari” nel Paese.

Secondo Israele il porto di Hodeida è usato dal regime degli Houthi per ricevere le armi provenienti dall’Iran.

L’Idf, secondo quanto riporta Times of Israel, ha spiegato che il raid aereo è stato effettuato in risposta all’esplosione avvenuta a Tel Aviv nella notte tra giovedì e venerdì nella quale era stata uccisa una persona e ferite diverse altre.

L’attacco, compiuto con un drone, era stato rivendicato dai ribelli Houthi sostenuti dall’Iran, che da tempo hanno intensificato gli attacchi contro Israele e i suoi alleati, in particolare le navi occidentali in transito nel Mar Rosso, in solidarietà con i palestinesi in risposta all’invasione della Striscia di Gaza.

Houthi minacciano ritorsioni contro Israele

Hodeida è la quarta città dello Yemen, con quasi mezzo milione di abitanti, ed è il principale porto commerciale del Paese.

Il portavoce militare degli Houthi ha affermato che Israele ha attaccato impianti elettrici e petroliferi, che sono “obiettivi civili“, pertanto le forze yemenite “risponderanno di conseguenza“.

Domenica mattina l’Idf ha riferito che il sistema di difesa aerea dell’esercito israeliano ha intercettato un missile terra-terra diretto verso il territorio israeliano lanciato dallo Yemen.