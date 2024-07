Esplosione in centro a Tel Aviv in Israele, drone causa un morto e feriti: le immagini dopo l'attacco

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un drone ha colpito il cuore di Tel Aviv, provocando la morte di un uomo e ferendo altre persone nelle vicinanze dell’ambasciata americana. Nonostante l’incidente, le sirene di allarme non sono state attivate. Le forze di difesa di Israele hanno confermato l’esplosione di un obiettivo aereo nel centro di Tel Aviv.

L’esplosione a Tel Aviv

Come riportato dall’Ansa, il portavoce militare ha spiegato che, sebbene l’aviazione israeliana avesse individuato il drone in avvicinamento alla città, non è riuscita a intercettarlo “a causa di un errore umano”.

Ha descritto l’episodio come “un evento grave che non dovrebbe mai accadere e di cui l’Aeronautica Militare si assume la piena responsabilità, in quanto custode dei cieli del Paese“.

Fonte foto: ANSA

Soldati israeliani e forze dell’ordine sul luogo dell’esplosione

Secondo il portavoce, il drone ha colpito direttamente un appartamento dopo essere arrivato in città dal mare.

Il drone era dei ribelli Houthi dello Yemen

I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato la responsabilità dell’attacco.

Yahya Saree, il portavoce dei ribelli yemeniti, ha dichiarato in una nota che “la forza aerea dei droni, parte delle forze armate yemenite, ha condotto un’operazione militare mirata, colpendo uno degli obiettivi importanti nell’area occupata di Jaffa, conosciuta in Israele come Tel Aviv“.

Da mesi, gli Houthi hanno preso di mira le navi al largo delle coste dello Yemen, dichiarando di agire in solidarietà con i palestinesi.

Israele e Hamas, niente tregue

L’incidente solleva serie preoccupazioni sulla sicurezza aerea e la capacità di risposta delle difese israeliane. L’evento mette in luce la vulnerabilità delle aree urbane a minacce aeree non convenzionali e la necessità di un miglioramento nei sistemi di allerta e difesa.

Le indagini continueranno per determinare l’origine precisa del drone e le circostanze che hanno portato al mancato intervento delle forze aeree israeliane.

La guerra tra Israele e Hamas continua senza sosta dal 7 ottobre 2023.