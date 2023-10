Pioggia di razzi da Gaza contro Israele, Hamas annuncia operazione militare: ci sono vittime e feriti

Venti di guerra in Israele. Nella mattina di sabato 7 ottobre le sirene di allarme hanno iniziato a suonare nella zona centrale e nel sud del Paese a causa di centinaia di razzi lanciati da Gaza, parte dei quali sono intercettati dalle batterie di difesa israeliane Iron Dome. Sono state segnalate inoltre infiltrazioni di miliziani palestinesi armati provenienti dalla Striscia e scontri a fuoco, Hamas ha rivendicato l’attacco parlando di una nuova operazione militare.

Il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza verso Israele è iniziato verso le 6.30 del mattino e hanno colpito diverse città: i missili hanno raggiunto anche Tel Aviv, a novanta chilometri dal confine con la Striscia.

Esercito e polizia hanno invitato i residenti israeliani del sud e del centro del Paese a rimanere chiusi in casa e nei pressi dei rifugi antiaerei. Secondo Hamas i razzi lanciati in questa prima fase sono stati 5mila.

Israelis across the country—on Shabbat and the holiday of Simchat Torah—woke up to sirens sounding and Hamas firing rockets at them from Gaza this morning.

We will defend ourselves. pic.twitter.com/S9GN8fld4Y

— Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023