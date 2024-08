Israele distrugge una scuola a Gaza durante le preghiere: 100 morti, secondo l'Idf era un covo di Hamas

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Altri 100 morti a Gaza. L’esercito di Israele ha distrutto una scuola durante l’orario delle preghiere mattutine, uccidendo almeno 100 persone. Secondo l’Idf si trattava di un covo di Hamas.

L’attacco alla scuola di Gaza

Durante le prime ore della mattina del 10 agosto l’esercito di Israele ha bombardato una scuola nella città di Gaza, nella zona del distretto di Daraj, uccidendo 100 persone.

Lo riporta Al-Jazeera, che cita i propri reporter della divisione in lingua araba. L’attacco sarebbe avvenuto durante gli orari in cui normalmente i musulmani si riuniscono per le preghiere mattutine.

Fonte foto: ANSA Macerie di edifici bombardati a Gaza

Secondo le autorità di Gaza, controllate da Hamas, la scuola sarebbe stata attaccata 3 volte dall’esercito israeliano in rapida successione. Sarebbero stati presenti nell’edificio anche alcuni sfollati.

Incendio nella scuola dopo l’attacco: famiglie intrappolate nell’edificio

Al Jazeera segnala anche che dopo gli attacchi dell’Idf alla scuola di Gaza, tra le macerie dell’edificio in cui erano rimaste intrappolate diverse persone sarebbe scoppiato un incendio.

Diverse persone sarebbero ancora all’interno della scuola ma i soccorso faticano a raggiungerle sia a causa delle condizioni dell’edificio, sia a causa del numero di morti presenti in zona.

Sempre la rete araba riporta anche che tra le vittime dell’attacco ci sarebbero donne,bambini e persone anziane. I principali gruppi palestinesi, tra cui Hamas e la Jihad islamica, hanno immediatamente condannato l’attacco.

Secondo Israele si trattava di un covo di Hamas

Le forze di difesa di Israele (Idf) hanno diffuso una nota in cui spiegano che la scuola colpita a Gaza sarebbe stata un centro operativo e medico di Hamas e che tutte le misure necessarie per l’allontanamento dei civili dalla zona sarebbero state prese prima dell’attacco.

“Prima dell’attacco, sono state prese numerose misure per mitigare il rischio di colpire i civili, compreso l’uso di munizioni di precisione, ricognizione aerea e indagini di intelligence” recita la nota diffusa dall’esercito di Israele

“L’organizzazione terroristica di Hamas viola sistematicamente il diritto internazionale e opera dall’interno di rifugi civili, sfruttando brutalmente la popolazione civile e le istituzioni come scudi umani per le sue attività terroristiche” conclude l’Idf nel comunicato che ha seguito l’attacco alla scuola di Gaza.