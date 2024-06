Israele annuncia una "pausa tattica" quotidiana a Gaza Sud, migliaia di persone in piazza contro Netanyahu

Importante annuncio di Israele a Gaza Sud: al via una “pausa tattica” a fini umanitari.

Gaza Sud, Israele annuncia una “pausa tattica e locale dall’attività militare”

Le forze armate hanno annunciato “una pausa locale e tattica dell’attività militare per scopi umanitari dalle 8 alle 19 ogni giorno fino a nuovo avviso, lungo la strada che conduce dal valico di Kerem Shalom alla Salah al-Din Road e poi verso nord”. La notizia è stata data dall’Idf tramite Instagram.

Proteste contro il governo Netanyahu a Tel Aviv, in piazza anche Benny Gantz

Il generale e politico israeliano Benny Gantz, a pochi giorni dalle sue dimissioni dal governo Netanyahu, ha partecipato nelle scorse ore, insieme al parlamentare Alon Schuster, alla manifestazione per la liberazione degli ostaggi in corso a Sha’ar HaNegev nel sud di Israele.

Fonte foto: ANSA Il presidente israeliano Benjamin Netanyahu

Lungo la giornata di sabato 15 giugno, decine di migliaia di israeliani sono scesi in piazza a Tel Aviv e altre città per chiedere le dimissioni del governo, nuove elezioni e un accordo per liberare gli ostaggi ancora in mano ad Hamas.

Gli organizzatori delle proteste hanno indetto una “settimana di resistenza” a partire da domenica 16 giugno, affermando che “la prossima settimana sarà l’ultima settimana del distruttivo governo di Netanyahu”.

Ayala Metzger, il cui suocero Yoram Metzger è deceduto mentre era ostaggio di Hamas, è intervenuta sul palco a Tel Aviv, invitando a bloccare autostrade e strade, a manifestare davanti alle residenze dei ministri e a praticare la disobbedienza civile durante le proteste dei prossimi giorni.

“Siamo stanchi di essere qui. Ma non abbiamo il diritto di disperare… Dobbiamo essere i soldati del cambiamento, il cambiamento che dobbiamo agli ostaggi“, ha dichiarato Metger.

A Tel Aviv, per le proteste, sono state arrestate 12 persone, tra le quali un fotografo del quotidiano Haaretz.

Qatar ed Egitto parleranno con Hamas sulla proposta di tregua

Nelle scorse ore, inoltre, il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Jake Sullivan ha affermato che i mediatori di Qatar ed Egitto hanno intenzione di coinvolgere presto Hamas per vedere se c’è un modo per portare avanti la proposta di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza offerta dal presidente Joe Biden.