Ischia, a Casamicciola nuova evacuazione per l'allerta meteo. Circa 500 i residenti allontanati

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Torna l’allerta meteo in Campania e così a Ischia scatta il piano d’emergenza che prevede l’evacuazione in via precauzionale degli abitanti della zona di Casamicciola Terme interessata dalla frana del 26 novembre scorso.

Allerta meteo in Campania

La Regione Campania ha diramato una allerta meteo gialla dalla mezzanotte di oggi, domenica 8 gennaio, fino alla mezzanotte di lunedì 9 gennaio sull’intero territorio regionale, comprese le isole del Golfo di Napoli.

Nella nota la Protezione civile della Campania avverte che “si prevedono temporali anche intensi, venti forti sud-occidentali con rinforzi e possibili raffiche (tendenti poi a disporsi da Nord-Ovest a partire dal pomeriggio di domani), mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Ischia, evacuazione a Casamicciola

A seguito dell’allerta meteo, dovranno temporaneamente lasciare le proprie case alcuni residenti di Casamicciola Terme, il paese colpito dalla tragica frana del 26 novembre scorso che provocò la morte di 12 persone.

L’evacuazione è stata disposta con una ordinanza dal commissario straordinario Giovanni Legnini. A dover lasciare la propria abitazione per 24 ore sono gli abitanti che vivono nelle zone considerate pericolose per il rischio idrogeologico.

Circa 500 i residenti allontanati

Come si legge nell’ordinanza, i residenti o domiciliati nella zona A4 e nella zona D “dalle ore 16 devono allontanarsi dalle proprie abitazioni e recarsi presso le strutture alberghiere individuate dal comune per ciascun nucleo familiare oppure, se preferiscono, trovare una sistemazione in via autonoma”.

Come riporta Ansa, sono circa 500 le persone che dovranno allontanarsi dalle loro case.

Gli abitanti delle zone a basso rischio dovranno invece rimuovere i veicoli in sosta nelle strade e nelle piazze ed evitare di utilizzare scantinati o locali seminterrati.