Investito e ucciso in corsia d'emergenza sulla A14 a Civitanova Marche, 58enne stava cambiando la gomma

Ha perso la vita dopo essere stato investito mentre cambiava una gomma alla sua auto, in corsia di emergenza sull’autostrada A14. Giovanni Corradetti, 58 anni, è stato vittima dell’incidente avvenuto all’altezza di Civitanova Marche, al mattino di martedì 3 settembre.

Giovanni Corradetti, di 58 anni, si trovava fuori dalla sua auto, parcheggiata in corsia d’emergenza sull’autostrada, quando è stato travolto e ucciso da un mezzo in transito.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8.25 di martedì in A14, in direzione nord, al chilometro 257, nel tratto fra Civitanova Marche e Porto Recanati, nella provincia di Macerata.

La dinamica dell’incidente in corsia d’emergenza

L’incidente mortale si è verificato, per l’esattezza, al chilometro 257 dell’A14; le indagini per determinare le cause esatte del sinistro sono ancora in corso.

Secondo le prime ricostruzioni l’automobilista, che aveva parcheggiato la sua vettura in corsia d’emergenza a causa di una gomma forata, era sceso dal veicolo per sostituire lo pneumatico. Purtroppo, mentre era impegnato in questa operazione, è stato travolto da un furgone Fiat Doblò in transito.

Chi era la vittima Giovanni Corradetti

Sul posto sono intervenuti in breve tempo i soccorritori e la polizia stradale di Porto San Giorgio, allertati dal conducente del furgone coinvolto nell’incidente. Purtroppo, per l’automobilista non c’è stato nulla da fare: il 58enne è morto sul colpo.

La vittima, Giovanni Corradetti, era un agente di commercio originario di Cologna Spiaggia, frazione di Roseto degli Abruzzi, e viveva a Giulianova, in provincia di Teramo.

Corradetti era un ex calciatore molto noto sul territorio, avendo portato la fascia di capitano del Cologna. La società calcistica lo ha ricordato con commozione attraverso un post su Facebook, dove ha mostrato anche una foto della sua maglia numero 4.

“È la storica maglia indossata dal nostro capitano di tante battaglie e ricordi indelebili degli anni 90” si legge nel post.

“Oggi Giovanni (ma per tutti Gianni) Corradetti ci ha lasciati prematuramente, vittima di un tragico incidente stradale all’età di soli 58 anni. Il Cologna calcio nella persona del presidente Marco D’Emilio e di tutti i dirigenti, tecnici e atleti si stringe attorno alla famiglia Corradetti per la scomparsa di Gianni, vero capitano neroverde, con affetto e commozione”.

Disposta l’autopsia

Il conducente del furgone sarà formalmente iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, come previsto dalla procedura standard in simili incidenti. L’autopsia sul corpo della vittima è stata programmata per giovedì 4 settembre.

L’esame sarà condotto dal medico legale Antonio Tombolini, su incarico del pubblico ministero Enrico Barbieri, come riportato da Cronache Maceratesi.

Durante le operazioni, la viabilità sull’autostrada non ha subito interruzioni, e il recupero della vittima è avvenuto in corsia di emergenza. Attualmente, il corpo si trova presso l’obitorio di Civitanova, a disposizione delle autorità competenti per le indagini di rito.