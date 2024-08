Incidente Giugliano, in 4 in una Smart: madre della bimba morta denunciata per omicidio stradale

Erano in quattro in una macchina omologata per due persone, una Smart Fortwo. La vettura si è ribaltata in un incidente avvenuto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, nello schianto è morta una bambina di 8 anni e la sorella 16enne è rimasta gravemente ferita. Il conducente dell’auto, alla guida senza patente, è stato arrestato per omicidio stradale, ora la compagna e madre della bimba morta è stata denunciata per lo stesso reato.

Incidente a Giugliano in Campania, in 4 in una Smart

L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica 25 agosto a Giugliano in Campania, quando una smart Fourtwo con a bordo quattro persone, due minorenni con la madre e il compagno, si è ribaltata.

Ancora da chiarire la dinamica, forse l’alta velocità o una brusca manovra del conducente.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente a Giugliano in Campania, a nord di Napoli

Come riporta Ansa, nello schianto è morta una bambina di 8 anni che era in braccio alla madre, seduta sul lato passeggero, senza cintura di sicurezza.

Sedicenne nel bagagliaio posteriore

Nell’incidente è rimasta ferita la sorella di 16 anni, ora ricoverata all’ospedale di Pozzuoli con numerose ferite e fratture.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Varcaturo e di Giugliano intervenuti sul posto, la ragazza viaggiava nel bagagliaio, un piccolo vano nella parte posteriore della Smart.

La madre denunciata per omicidio stradale

Il compagno della donna che era alla guida dell’auto senza patente – e la vettura priva di assicurazione – ha riportato solo lievi escoriazioni nello schianto.

Nel pomeriggio di domenica è stato poi arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, il 47enne era appena tornato in libertà: sabato 24 agosto aveva finito di scontare ai domiciliari una condanna per furto.

Secondo quanto riporta Ansa, nel prosieguo delle indagini la stessa ipotesi di reato di omicidio stradale è stata contestata anche alla madre della bimba morta, che è stata denunciata a piede libero.