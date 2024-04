Invade la corsia opposta sulla Statale 671 di Albino, scontro in galleria tra auto e rimorchio: grave 35enne

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave incidente sulla Statale 671 all’interno della galleria Del Dosso ad Albino. Verso le ore 20 di domenica sera un rimorchio si è staccato e ha invaso la corsia opposta. Un’auto è stata colpita e il 35enne alla guida è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La polizia ha concluso le indagini e riaperto la galleria.

35enne colpito da rimorchio: è grave

Nella prima serata di domenica 21 aprile, verso le ore 20, un rimorchio si è staccato e ha invaso la corsia opposta. L’incidente è avvenuto all’interno della galleria Del Dosso di Albino, lungo la Statale 671 della Val Seriana.

Il rimorchio del carro attrezzi stava trasportando un’auto da rally, quando si è staccato e ha colpito un’auto che viaggiava nella direzione di Clusone (più frequenti gli incidenti di camion che si ribaltano). Alla guida un 35enne, che non è riuscito a evitare il frontale.

Le dinamiche dell’incidente in galleria

La polizia stradale di Treviglio intervenuta sul posto ha esaminato il luogo dell’incidente e ricostruito la dinamica dei fatti. Secondo il rapporto, il frontale è stato causato proprio dal distacco del rimorchio del carro attrezzi che viaggiava verso Bergamo. L’auto da rally trasportata aveva partecipato al 28° rally Prealpi Orobiche.

Il rimorchio ha invaso la corsia opposta e colpito violentemente una Ford Fiesta guidata dal 35enne rimasto ferito gravemente. Altre due auto sono rimaste coinvolte (ieri un incidente a Tenna ha ucciso un uomo e ferito due persone) nel tamponamento: una Fiat 500 guidatala da una ragazza di 25 anni e una Volkswagen Touran di un 50enne. Proseguono gli accertamenti sui motivi del distacco del rimorchio.

Soccorsi e traffico sulla Statale 671

Sul posto sono sopraggiunte due auto mediche e tre ambulanze, oltre alla polizia stradale. Immediato il soccorso del ferito grave, in prognosi riservata. I conducenti delle altre due macchine coinvolte sono stati trasportati in codice giallo al Gavazzeni di Bergamo, mentre il conducente del carro attrezzi è rimasto illeso.

Le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli incidentati ha bloccato la viabilità nella galleria per diverse ore, fino a sera inoltrata. Il tratto è stato tagliato dai percorsi e gli automobilisti sono stati invitati a uscire a Cene Sud, per chi viaggiava in direzione Bergamo e ad Albino per chi guidava in direzione Clusone.