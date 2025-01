Inter e Milan si costituiranno "parte civile" nei processi contro gli ultrà: cosa vuol dire

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Inter e Milan, le due squadre di Milano, hanno deciso di costituirsi “parte civile” nei processi che vedono imputati, tra gli altri, gli ultrà nerazzurri Marco Ferdico e Andrea Beretta, il tifoso rossonero Luca Lucci e i loro sodali, tutti arrestati il 30 settembre nella maxi indagine di Polizia e Guardia di Finanza coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra.

La decisione di Inter e Milan

Come appreso dall’agenzia ANSA in ambienti giudiziari, Inter e Milan hanno intenzione di presentare la richiesta di costituzione per chiedere i danni il prossimo 20 febbraio, al dibattimento per tre, e il 4 marzo davanti al gup che deve giudicare 16 persone.

La scelta dei due club, ritenuti dagli inquirenti parte lesa, rientrerebbe in un percorso intrapreso dalle due società dopo l’attivazione da parte della Procura di un ‘procedimento di prevenzione’ dovuto all’inchiesta sulle infiltrazioni criminali nelle due curve milanesi ed è descritta come un segnale di “presa di distanza” da un certo tipo di tifoseria organizzata e di “bonifica”. Per i pm, al momento degli arresti, a San Siro la situazione e le “attività economiche connesse” sarebbero state “fuori da ogni controllo di legalità”.

Luca Lucci, tifoso del Milan protagonista dell’inchiesta.

Inchiesta ultrà, indagato anche Emis Killa

Nella giornata di mercoledì 29 gennaio, Emis Killa ha annunciato la sua rinuncia al Festival di Sanremo 2025, dopo aver appreso dai media di essere indagato nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva della Direzione distrettuale antimafia sugli affari del mondo ultrà interista e milanista.

Nella stessa occasione, il cantante ha reso noto che gli è stato notificato “esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale”.

Inchiesta ultrà, le ultime dichiarazioni di Simone Inzaghi

Nella conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League con il Monaco, rispondendo a una domanda di un inviato di Report sui rapporti con gli ultras e sull’inchiesta, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha così risposto: “Sono molto tranquillo su questo, io ho chiarito nelle sedi opportune tutto quello che dovevo dire e con molta tranquillità”.

Il tecnico nerazzurro ha poi aggiunto: “Domani (ieri, mercoledì 29 gennaio, ndr) abbiamo una partita importante e non mi va di dilungarmi”.