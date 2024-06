Integratori contro il colesterolo dietro 81 morti in Giappone: dentro c'è riso rosso fermentato, i sospetti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Allarme in Giappone per il possibile legame tra la morte di almeno 81 persone e il consumo di integratori di riso rosso fermentato contro il colesterolo. A sollevare i timori sui possibili effetti letali del farmaco è stata la stessa azienda produttrice, Kobayashi Pharmaceutical, che ha annunciato di condurre degli esami sulle vittime per verificare il rapporto causa-effetto dell’assunzione delle capsule. Oltre ai decessi, l’utilizzo di questi integratori avrebbe provocato più di mille casi di malore tra i cittadini.

I morti in Giappone

Lo scandalo che ha travolto la casa farmaceutica va avanti in Giappone da diversi mesi. Ad aprile, i vertici della Kobayashi avevano annunciato il ritiro del prodotto dal mercato, dopo le segnalazioni delle prime 5 morti a marzo, potenzialmente legate all’assunzione delle capsule di riso rosso fermentato.

Prima dello stop alla commercializzazione, sarebbero stati 166 gli intossicati dagli integratori alimentari, per i quali era stato necessario il ricovero in ospedale.

Un’immagine degli integratori a base di riso rosso fermentato

L’annuncio della casa farmaceutica

“Abbiamo ricevuto 1.656 richieste da persone che hanno cercato assistenza medica e abbiamo 76 casi sotto indagine per un collegamento (causale) con le morti”, ha annunciato in una nota l’azienda, che, stando a quanto ricostruito, già nell’ottobre 2023 sarebbe stata sottoposta a indagini in seguito ai casi di intossicazione.

Il ministero della Salute giapponese non avrebbe, ad oggi, diffuso i risultati delle analisi, ma secondo quanto riferito dal responsabile della Sanità, Keizo Takemi, l’azienda non avrebbe riferito in modo adeguato al governo.

“È estremamente deplorevole. Le indagini sui casi mortali non possono essere lasciate alla Kobayashi Pharmaceutical, e il ministero se ne occuperà direttamente”, ha affermato il ministro.

Il ritiro degli integratori di riso rosso fermentato anti-colesterolo

Il riso rosso fermentato contiene un principio attivo naturale efficace per contrastare il colesterolo nel sangue ed è utilizzato in alternativa ai medicinali tradizionali a base di statine.

Secondo la società, come riportato dal Japan Times, è molto probabile che a provocare i malori sia stata una sostanza “non intenzionale” contenuta nel suo “Beni kоji”, prodotto tra luglio e ottobre del 2023.