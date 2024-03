Due morti e 106 intossicati per integratori alimentari in Giappone contenenti riso rosso: chi li ha prodotti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sono oltre 100 le persone intossicate da integratori alimentari, due i morti. È accaduto in Giappone, dove i prodotti contenenti riso rosso fermentato hanno causato intossicazione. Il ministero della Salute non ha diffuso i risultati delle analisi con la società, condotta lo scorso 26 ottobre. La Kobayashi Pharmaceutical ha chiesto ai clienti di non utilizzare i prodotti interessati, mentre vengono ritirati tre alimenti contenenti il risso rosso sotto accusa.

Bilancio intossicazione: 2 morti

La Kobayashi Pharmaceutical ha confermato almeno 76 persone intossicate per l'assunzione di integratori contenenti riso rosso. Il ministero della Salute parla invece di oltre 100, nello specifico 106 intossicati. Al bilancio si aggiungono però anche due decessi.

La società ha invitato i clienti a non assumere gli integratori e si è messa a lavoro per il ritiro dei prodotti contenenti il riso rosso. Afferma però che non è chiaro quale sia la correlazione tra l’ingrediente e i rischi per la salute.

I due decessi

Non è ancora chiaro il collegamento tra riso rosso e salute, ma la Kobayashi Pharmaceutical ha dovuto ammettere che almeno una persona è deceduta a seguito di assunzione prolungata del riso rosso. Il prodotto, il Red Yeast Cholesterol Help, era stato assunto per tre anni dalla persona, prima di perdere la vita.

Il secondo caso di morte è stato registrato dal ministero della Salute come sospetto. “Anche se stiamo confermando diligentemente i fatti e le relazioni causali, vorremmo riferire questo fatto dal punto di vista della divulgazione tempestiva delle informazioni”, ha dichiarato Kobayashi.

Cos’è il riso beni koji?

Il beni koji è un riso fermentato con monascus purpureus, una specie di muffa rosso-viola. L’azienda non ha dichiarato una correlazione tra gli integratori e la morte, ma sta indagando insieme al ministero della Salute quali possono essere state le cause delle intossicazioni, anche gravi.

Altri brand corrono a ritirare i loro prodotti a base beni koji per paura di finire nello scandalo. Tra questi un importante produttore di bevande, la Takara Shuzo Co, che ha annunciato ritirerà un prodotto di ‘sake frizzante’ colorato con il riso rosso.